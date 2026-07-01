Edenkoben – Maikammer / Metropolregion Rhein-Neckar – In Maikammer haben bislang unbekannte Täter am Dienstagnachmittag (30. Juni 2026) eine Vertrauenskasse in der Sankt-Martiner-Straße aufgebrochen und Bargeld entwendet. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Ermittlungen befand sich die Vertrauenskasse in einem Hofbereich neben einem Büchertisch. Die Täter hebelten die Kasse im Zeitraum zwischen 14:30 Uhr und 17:30 Uhr auf und entwendeten mehr als 80 Euro Bargeld. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Die Polizeiinspektion Edenkoben hat die Ermittlungen wegen des Diebstahls aufgenommen. Bislang liegen keine Hinweise auf die Täter vor.

Zeugen gesucht

Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Sankt-Martiner-Straße beobachtet hat oder sonstige Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Edenkoben unter 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.

MRN-News berichtet, sobald neue Erkenntnisse zu dem Fall vorliegen.

Quelle: Polizeiinspektion Edenkoben

Zuletzt aktualisiert am 1. Juli 2026, 14:34