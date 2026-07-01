Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Zurzeit ist wieder ein Einstieg in die verschiedenen Englischkurse des Seniorenzentrums LU kompakt, Benckiserstraße 66, möglich. Es gibt Englisch für Anfänger*innen mit Vorkenntnissen, English Conversation sowie den Anschlusskurs English Conversation Intermediate. Der Anfängerkurs findet dienstags von 14 bis 15.30 Uhr statt und startet im August. Ebenfalls im August starten die anderen beiden Angebote, English Conversation dienstags um 10 Uhr und der Anschlusskurs dienstags um 12 Uhr. Weitere Infos gibt es beim Bürodienst von LU kompakt, Telefon 0621 96364251, E-Mail an lukompakt@ludwigshafen.de. Unter diesen Kontaktdaten kann man sich auch anmelden. Jeder Kurs kostet 28 Euro.
Quelle: Stadt Ludwigshafen
Zuletzt aktualisiert am 1. Juli 2026, 09:13