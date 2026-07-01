Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Die bereits angekündigte Sanierung der Bundesstraße B9 und der Landesstraße L523 zwischen der Anschlussstelle Pfingstweide an der A6 im Norden und der Rheinstraße im Süden wird am Wochenende des 4. Juli auf den 5. Juli 2026 beginnen. Im Zuge der Maßnahme wird die beschädigte Fahrbahnoberfläche entfernt und eine neue, widerstandsfähige Asphaltoberfläche aufgetragen.

Während der Bauzeit wird der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen einstreifig geführt. Zur Einrichtung, zur Umstellung und zum Abbau der Verkehrsführung werden an 3 Wochenenden Vollsperrungen erforderlich. Entsprechende Umleitungen über das umliegende Straßennetz werden ausgeschildert.

„Die Sanierung des Asphalts, der durch häufige Frostereignisse im Januar dieses Jahres stark in Mitleidenschaft gezogen wurde, kann nun beginnen. Wir werden die Maßnahme so schnell wie möglich umsetzen, um die Verkehrseinschränkungen auf ein Minimum zu reduzieren. Zudem hatten wir den Termin bewusst in die rheinland-pfälzischen Sommerferien gelegt, da in dieser Zeit mit weniger Verkehr zu rechnen ist. Danach wird die Fahrbahn in diesem Bereich wieder uneingeschränkt zur Verfügung stehen“, so Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt.

Quelle Stadt Lu

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Zuletzt aktualisiert am 1. Juli 2026, 11:33