Ludwigshafen – Einrichtung einer Linksabbiegerspur von der Sternstraße in die Brunckstraße

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.Zur Verbesserung des Verkehrsflusses während der Bauarbeiten an der Hochstraße Nord soll an der Einmündung Sternstraße/Brunckstraße eine provisorische Linksabbiegerspur eingerichtet werden. Hierfür müssen die vorhandene Fußgängerfurt gesperrt, vorhandene Lichtsignalmasten demontiert, Asphaltarbeiten durchgeführt, Anpassungsarbeiten am Gleiskörper der rnv getätigt und Fahrbahnmarkierungen angepasst werden.

Die Maßnahme soll ab Montag, 6. Juli 2026, innerhalb von etwa drei Wochen umgesetzt werden. Der Bereich wird daher für den Kraftfahrzeugverkehr nur mit Einschränkungen nutzbar sein. Die Führung des Radverkehrs bleibt während der Bauausführung erhalten.



Quelle Stadt Lu

Zuletzt aktualisiert am 1. Juli 2026, 11:52