Landau /südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. Jenny Bohlender und Josephine Ruckaberle haben das duale Studium „Bachelor of Arts Verwaltung“ erfolgreich abgeschlossen und wurden von Landrat Dietmar Seefeldt zu Kreisinspektorinnen ernannt. Celina Grimm, Melike Ülger und Leonie Trapp haben ebenfalls ihre Prüfungen bestanden, ihrerseits im Ausbildungsgang zur Verwaltungsfachangestellten, Fachrichtung Landes- und Kommunalverwaltung.



Alle fünf erfolgreichen Absolventinnen werden vom Landkreis SÜW übernommen und unterstützen das Team Kreisverwaltung nun als Kolleginnen und Kollegen.

Landrat Dietmar Seefeldt: „Herzlichen Glückwunsch an unsere ehemaligen Auszubildenden und Studierenden, die ihre Ausbildung beziehungsweise ihr Studium erfolgreich abgeschlossen haben. Mit Engagement, Ausdauer und Einsatz haben sie einen wichtigen persönlichen Meilenstein erreicht. Auch für uns als Landkreis ist der Erfolg der jungen Frauen ein Meilenstein: Denn gut ausgebildete Fachkräfte werden heute mehr denn je gebraucht – auch in der öffentlichen Verwaltung. Umso wichtiger ist es, dass wir unseren Nachwuchs selbst ausbilden und jungen Menschen attraktive Perspektiven bieten. Wer bei uns seine Ausbildung oder sein duales Studium absolviert, erhält nicht nur eine fundierte Qualifikation, sondern gestaltet auch aktiv die Zukunft unseres Landkreises mit.“

Die Kreisverwaltung bildet regelmäßig Verwaltungsfachangestellte aus und bietet duale Studienplätze für den Bachelorstudiengang „Verwaltung“. Ebenfalls bietet die Kreisverwaltung Plätze für den Bachelorstudiengang „Soziale Arbeit“ an, als Partnerin der DHBW Stuttgart. Weitere Informationen zum Berufseinstieg bei der Kreisverwaltung sind unter www.suedliche-weinstrasse.de/ausbildung zu finden.

Bildunterschriften:

1) Landrat Seefeldt gratulierte Leonie Trapp (links), Melike Ülger (rechts) und Celina Grimm (fehlt auf dem Foto) zur abgeschlossenen Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten. Foto: KV SÜW

2) Jenny Bohlender (links) und Josephine Ruckaberle haben ihr Bachelorstudium abgeschlossen und wurden von Landrat Seefeldt zu Kreisinspektorinnen ernannt. Foto: KV SÜW

Zuletzt aktualisiert am 1. Juli 2026, 09:50