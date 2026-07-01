Karlsruhe – Spannende Partien in der ersten Runde des bfv-Verbandspokals 2026/27

Karlsruhe / Mannheim. Am gestrigen Dienstag loste bfv-Vizepräsident Rüdiger Heiß gemeinsam mit Losfee Burkard Reich vom Karlsruher SC die Paarungen für die ersten Runden im bfv-Pokal der Herren aus, mit dem Mitte Juli der Startschuss für die Pokalsaison 2026/27 fällt.

Burkard Reich, Projektleiter Ehemalige, Allstars & Markenbotschafter beim Karlsruher SC zog die Kugeln und bewies ein glückliches Händchen, denn einige interessante Paarungen versprechen bereits zu Beginn des Pokalwettbewerbs Spannung auf Badens Fußballplätzen. Die ersten beiden Runden werden regional ausgespielt, danach geht es ab Runde 3 mit dem Einsteigen des Titelverteidigers SV Waldhof Mannheim (3. Liga) und der Regionalligisten VfR Mannheim, SV Sandhausen und FC-Astoria Walldorf über das komplette Verbandsgebiet.

In der Region Odenwald hat der FSV Waldbrunn (LL) in der ersten Runde ein Freilos. Auf ein Derby freuen sich die Fans des TSV Rosenberg (KL) und des SV Osterburken (LL) ebenso wie die Anhänger des FV Mosbach (LL), die eine kurze Anreise zum SV Neckargerach (LL) haben. Der letztjährige Überraschungsviertelfinalist FC Grünsfeld (LL) empfängt mit dem TSV Assamstadt ebenfalls einen Ligakonkurrenten. In einer Reduzierungsrunde am 14./15. Juli ermitteln in der Region Rhein-Neckar der SC Rot-Weiß Rheinau (KL) und der SC Olympia Neulußheim (KL) den Erstrundenteilnehmer, der dann auf die DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal (VL) trifft. Einen ambitionierten Gegner aus der unmittelbaren Nachbarschaft empfängt der FC Germania Meckesheim-Mönchzell (KL) mit dem FC Zuzenhausen (VL). Der einzige B-Ligist im Wettbewerb, der VfL Heiligkreuzsteinach, heißt den FV Brühl (LL) willkommen. Ein enges Match verspricht hingegen das Duell zwischen dem VfB Rauenberg, der in der Relegation zur Landesliga scheiterte, und dem KL-Meister VfB Leimen. Auch in der Region Mittelbaden ist eine Reduzierungsrunde vorgesehen, in der die FVgg Neudorf (KL) und Landesliga-Aufsteiger SpVgg Conweiler-Schwann den Gegner für den FV Fortuna Kirchfeld (KL) unter sich ausmachen. Der FC Weiher (Kkl A) trifft auf den Sieger der Partie zwischen den beiden Verbandsliga-Absteigern TSV Reichenbach und GU-Türk. SV Pforzheim. Der Vorjahreshalbfinalist 1. FC Bruchsal (VL) reist an den Campus zum KIT SC (Kkl A). Mit Spannung erwartet wird das Lokalderby zwischen den beiden Landesligisten SV Langensteinbach und SG Stupferich. Alle Paarungen der ersten vier Runden finden Sie hier.

Als Standardtermin für die erste Runde vorgesehen ist Samstag, der 18. Juli 2026 um 17 Uhr, am Wochenende darauf folgt Runde 2. Mit dem Einsteigen der Dritt- und Regionalligisten startet am ersten Augustwochenende Runde 3, bevor am 08./09. August 2026 bereits das Achtelfinale ansteht. Ab dem Viertelfinale wird neu ausgelost und in Absprache mit den teilnehmenden Vereinen ein Spieltermin festgelegt.

Foto: Auslosung bfv-Verbandspokal 26/27 (Quelle: bfv) KG, 01.0

Zuletzt aktualisiert am 1. Juli 2026, 09:58