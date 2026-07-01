Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadt Heidelberg arbeitet stetig daran, die Verkehrsinfrastruktur zu verbessern und zu erneuern. Dabei spielen vor allem Sanierungen eine große Rolle, die mit Blick auf den Zustand von Straßen und Brücken dringend nötig sind, aber hohe Kosten verursachen. Die folgende Liste liefert einen Überblick über die wichtigsten Baustellen bis zum Jahresende 2026. Enthalten sind neben den größten Baustellen der Stadt Heidelberg auch die wichtigsten Baustellen der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) und der Stadtwerke Heidelberg. Die jeweils größten Baumaßnahmen, die aktuell umgesetzt werden, finden sich auch im Internet unter www.heidelberg.de/baustellen. Die Übersicht wird wöchentlich aktualisiert.

„Als Stadt müssen wir kontinuierlich in unsere Infrastruktur investieren – und das eigentlich noch viel mehr, als wir das aufgrund der Haushaltslage derzeit umsetzen können. Deshalb sollten wir uns im Grunde über jede Baustelle freuen. Denn jeder Bagger, der rollt, jede Straße, die geöffnet ist, bedeutet, dass wir einen weiteren Schritt gehen, um unsere Straßen, Geh- und Radwege sowie Brücken fit zu machen für die Zukunft. Dafür unternehmen wir große Kraftanstrengungen – personell und finanziell“, sagt Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck.

Große Baustellen im zweiten Halbjahr 2026

Montpellierbrücke (Weststadt)

Modernisierung und Verstärkung der Brücke sowie Erneuerung der Gleise und barrierefreier Ausbau der rnv-Haltestelle Montpellierbrücke

Einschränkungen für Autofahrende, Fuß- und Radverkehr

ÖPNV: Umleitung der Straßenbahnlinie 22 und der Buslinie 33 bis zum Ende der Baumaßnahme

Bauzeit: Januar 2023 bis Herbst 2026

Sommerferien 2026: Sperrung der Brücke stadteinwärts für zwei bis drei Wochen

Infos: www.heidelberg.de/montpellierbruecke

Dossenheimer Landstraße (Handschuhsheim)

Die rnv erneuert gemeinsam mit der Stadt Heidelberg die Infrastruktur des Nahverkehrs und die städtischen Versorgungsleitungen und wertet das Straßenbild auf

Umleitung: Deutliche Beeinträchtigungen des Individualverkehrs durch einseitige Sperrung der Dossenheimer Landstraße in Süd-Nord-Fahrtrichtung. Großräumige Umleitung des Durchgangsverkehrs über die Autobahnen 5 und 656 sowie kleinräumige Umleitungen innerhalb Handschuhsheims

ÖPNV: keine Einschränkungen bis auf Sperrungen und Ersatzverkehr in mehreren kurzen Umbauphasen zwischen den Bauabschnitten

Bauzeit: März 2024 bis Oktober 2026

Infos: www.dossenheimer-landstrasse.de

Diebsweg (Pfaffengrund)

Bau des Hauptsammelkanals West (5. Bauabschnitt) im Diebsweg zwischen Baumschulenweg und Henkel-Teroson-Straße

Umleitung: Henkel-Teroson-Straße gesperrt von der Eppelheimer Straße kommend in Richtung Pfaffengrund und Autobahn. Umleitung über Kurpfalzring

Bauzeit: Ende April 2026 bis Frühling 2028

Speyerer Straße / L 600a (Kirchheim)

Regierungspräsidium saniert Fahrbahn inklusive der Kreuzungen im Bereich der Überführung der B 535 im Süden bis zur Stadtgrenze/SNP dome

Arbeiten unter Sperrung einer kompletten Richtungsfahrbahn. Verkehr wird einspurig über die Gegenfahrbahn umgeleitet

Bauarbeiten in mehreren Abschnitten. Die Zu- und Abfahrt in den jeweiligen Kreuzungsbereichen ist nicht möglich

Verkehrseinschränkung durch Fahrstreifenreduzierung. Verkehrsteilnehmende werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren

ÖPNV: Umleitung der Buslinien 36E, 720 und 721

Bauzeit: 1. Juni 2026 bis November 2026

Infos: auf der Webseite des Regierungspräsidiums unter rpk.baden-wuerttemberg.de

Stückerweg (Kirchheim)

Fahrbahnsanierung im Zuge der Baumaßnahme des Regierungspräsidiums an der Speyerer Straße

Umleitung über landwirtschaftliche Wege auf Gemarkung Plankstadt und Eppelheim

Bauzeit: 13. August bis 30. September 2026

Eppelheimer Straße (Bahnstadt)

Umgestaltung der Eppelheimer Straße zwischen Kölle Zoo und Bauhaus

Umleitung: Eppelheimer Straße bleibt befahrbar; Verkehr wird über eigens eingerichtete südliche Umgehungsstraße umgeleitet

Bauzeit: Januar 2026 bis Dezember 2027

Infos: www.heidelberg.de/eppelheimerstrasse

Czernyring (Bahnstadt)

Ausbau des Czernyrings zwischen Max-Planck-Ring (Ostrampe) bis Hebelstraße (Heinrich-Lanz-Straße) in mehreren Bauabschnitten

Bauzeit: Mai 2022 bis September 2028

Kopernikusquartier (Bahnstadt)

Fertigstellung der Straßen zwischen Czernyring und Grüner Meile

Bauzeit: März 2026 bis Ende Januar 2027

Rheinstraße (Südstadt)

Umbau der Rheinstraße zwischen John-Zenger- und Kirschgartenstraße sowie der John-Zenger-Straße zwischen Eleonore-Sterling- und Rheinstraße

Umleitung über angrenzende Straßen

ÖPNV: Umleitung der Buslinien 29 und Moonliner 3. Die Haltestelle Marlene-Dietrich-Platz kann nicht bedient werden.

Bauzeit: Oktober 2026 bis April 2028

Alte Bücke (Altstadt)

Die Balkone der Alten Brücke werden sukzessiv instandgesetzt und ertüchtigt, nun Balkon VI (Brückenseite in Richtung Ziegelhäuser Landstraße)

Bauzeit: September 2026 bis Ende Dezember 2026

Ziegelhäuser Brücke (Ziegelhausen & Schlierbach)

Bestandsuntersuchung werden fortgesetzt

halbseitige Sperrung zur jährlichen Sonderprüfung im September 2026

teils temporäre Einengung der Fahrbahn

Maßnahmen der Stadtwerke im Stadtgebiet:

Ausbau der Fernwärme

In den ebenen Bereichen von Heidelberg soll die Fernwärme bis 2040 weiter ausgebaut werden – in den kommenden Jahren vorrangig in dicht besiedelten Gebieten. Denn dort ist der Ausbau aufgrund des hohen Wärmebedarfs auf kleiner Fläche besonders kosteneffizient und mit der größten Einsparung von Treibhausgasen möglich.

Wieblingen

Stromnetzausbau nördlich der Thadden-Schule zwischen Neckar und OEG-Trasse, Bauzeit: seit Frühjahr 2026 bis März 2027

Neuenheim

Fernwärmeausbau zwischen Brücken- und Berliner Straße (Cluster 1), Bauzeit: bis März 2027

Fernwärmeausbau und Straßenerneuerung in den Nebenstraßen zwischen Bergstraße und Brücken-/Handschuhsheimer Landstraße (Cluster 3 Südliche Bergstraße), Bauzeit: seit Februar 2026 bis Februar 2028

Wie erhalte ich Infos über die wichtigsten Baustellen in Heidelberg?

Wo und wann in Heidelberg gebaut wird, darüber informiert die Stadt auf ihrer Internetseite, im Stadtblatt und auf ihren Social-Media-Kanälen. Unter www.heidelberg.de/baustellen erhalten Bürgerinnen und Bürger Informationen über aktuelle große Baustellen. Dort kann auch ein Newsletter abonniert werden, der ein wöchentliches Update zu Heidelberger Baustellen liefert. Infos zu Umleitungen von Bussen und Bahnen gibt es online unter www.rnv-online.de.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 1. Juli 2026, 10:13