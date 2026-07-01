Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Wegen Bauarbeiten muss der Steigerweg im Zeitraum von Donnerstag, 2. Juli, etwa 3 Uhr, bis voraussichtlich Dienstag, 7. Juli 2026, etwa 19 Uhr, stadtauswärts für den Verkehr gesperrt werden. Dies hat Auswirkungen auf die rnv-Buslinien 28 und 39.

Linie 28

verkürzter Linienweg zwischen Schwimmbad und Boxbergring

Umleitung in Fahrtrichtung Mombertplatz zwischen S-Bf Weststadt/Südstadt und Steigerweg über Am Götzenberg

Entfall der Haltestellen Alois-Link-Platz, Fernheizwerk, Louise-Ebert-Zentrum, Buchwaldweg und Mombertplatz

Linie 39

verkürzter Linienweg zwischen Bismarckplatz und Kohlhof-Fachklinik

Umleitung in Fahrtrichtung Königstuhl zwischen Kaiserstraße und Bierhelderhof sowie verkürzter Linienweg bis Kohlhof-Fachklinik

Entfall der Haltestellen Steigerweg, Rohrbacher Grenzweg, Speyerer Hof, Kühruhweg, Sternwarte und Königstuhl

Bedienung der Haltestelle Alois-Link-Platz als Ersatzhaltestelle in der Rohrbacher Straße

Quelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH

Zuletzt aktualisiert am 1. Juli 2026, 09:55