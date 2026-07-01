Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Wegen Bauarbeiten muss der Steigerweg im Zeitraum von Donnerstag, 2. Juli, etwa 3 Uhr, bis voraussichtlich Dienstag, 7. Juli 2026, etwa 19 Uhr, stadtauswärts für den Verkehr gesperrt werden. Dies hat Auswirkungen auf die rnv-Buslinien 28 und 39.
Linie 28
verkürzter Linienweg zwischen Schwimmbad und Boxbergring
Umleitung in Fahrtrichtung Mombertplatz zwischen S-Bf Weststadt/Südstadt und Steigerweg über Am Götzenberg
Entfall der Haltestellen Alois-Link-Platz, Fernheizwerk, Louise-Ebert-Zentrum, Buchwaldweg und Mombertplatz
Linie 39
verkürzter Linienweg zwischen Bismarckplatz und Kohlhof-Fachklinik
Umleitung in Fahrtrichtung Königstuhl zwischen Kaiserstraße und Bierhelderhof sowie verkürzter Linienweg bis Kohlhof-Fachklinik
Entfall der Haltestellen Steigerweg, Rohrbacher Grenzweg, Speyerer Hof, Kühruhweg, Sternwarte und Königstuhl
Bedienung der Haltestelle Alois-Link-Platz als Ersatzhaltestelle in der Rohrbacher Straße
Quelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
Zuletzt aktualisiert am 1. Juli 2026, 09:55