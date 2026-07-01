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01.07.2026, 10:23 Uhr

Heidelberg – Ein Abend mit Frieda Daniels: Sintezza, Holocaust-Überlebende und Hochseil-Artistin

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Foto: Dokumentations- und Kulturzentrum Heidelberg
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Dokumentations- und Kulturzentrum, Forschungsstelle Antiziganismus der Universität und Stadt Heidelberg laden zu Gespräch mit Zeitzeugin ein –

Frieda Daniels ist 93 Jahre alt, Hochseil-Artistin und Sintezza. Ihr Vater hatte eine eigene Truppe, in der auch die Kinder mitwirkten. „Hamburg war unser fester Wohnsitz, während der Saison aber reisten wir durch ganz Deutschland und zeigten unsere Kunst“, erzählt sie. Als Angehörige der Minderheit aber wurden Frieda Daniels und ihre Familie von den Nationalsozialisten verfolgt. Aufgrund des Festsetzungserlasses vom 17. Oktober 1939 – eine vorbereitende Maßnahme zur Deportation – durften sie die Stadt nicht mehr verlassen. Wie es den Eltern und ihren zehn Kindern dennoch gelang, zu überleben, berichtet die hochbetagte Dame am Donnerstag, 9. Juli, um 18 Uhr im Großen Rathaussaal am Marktplatz 10. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.
„Wir freuen uns sehr, dass Frieda Daniels bei ihrem Besuch in Deutschland auch hier in Heidelberg Station macht. Die Beschäftigung mit dem Völkermord an den Sinti und Roma und auch die Auseinandersetzung mit der leider wieder wachsenden Ausgrenzung der Minderheit haben in unserer Stadt einen festen Platz. Das belegen das Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma ebenso wie die Forschungsstelle Antiziganismus an der Universität, die hier ihrer wichtigen Arbeit nachgehen“, so Stefanie Jansen, Bürgermeisterin für Soziales, Bildung, Familie und Chancengleichheit, die Frieda Daniels im Rathaus begrüßen wird.
„Von besonderer Bedeutung sind dabei die Gespräche mit Zeitzeugen. Ihre Erinnerungen mahnen uns, wohin Hass und Ausgrenzung führen können, sie machen Geschichte greifbarer und helfen uns, die menschlichen Folgen der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft besser zu verstehen. Deshalb hoffe ich, dass gerade auch junge Leute sowie viele Bürgerinnen und Bürger die Chance nutzen, mit der Holocaust-Überlebenden Frieda Daniels in den Austausch zu kommen“, betont die Bürgermeisterin.
Die 93-Jährige lebt seit Jahrzehnten in Kalifornien und kommt für kurze Zeit in ihre alte Heimat. Besonders gespannt ist sie auf ihren Besuch in Heidelberg. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat ihr Vater Johann Lemoine wieder eine eigene Artistentruppe aufgebaut, in der auch Frieda Daniels auf dem Hochseil die Zuschauerinnen und Zuschauer fasziniert hat. Und die „Hochseil- und Varieté-Schau“ ihrer Familie hat dabei auch in Heidelberg ein Gastspiel gegeben.
Die Veranstaltung ist eine Kooperation des Dokumentations- und Kulturzentrums mit der Forschungsstelle Antiziganismus der Universität sowie der Stadt Heidelberg und wird finanziert von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ) sowie dem Bundesprogramm „Demokratie leben!“ des Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMBFSFJ).

Quelle: Dokumentations- und Kulturzentrum, Forschungsstelle Antiziganismus
der Universität und Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 1. Juli 2026, 10:23

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