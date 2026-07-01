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01.07.2026, 14:31 Uhr

Frankenthal – Dank an alle Einsatzkräfte und Beschäftigten während der Hitzewelle Oberbürgermeister Nicolas Meyer würdigt besonderes Engagement in außergewöhnlichen Tagen

1Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Die anhaltende Hitzewelle der vergangenen Tage hat auch in Frankenthal viele Menschen vor besondere Herausforderungen gestellt. Hohe Temperaturen haben den Alltag erschwert und insbesondere diejenigen gefordert, die beruflich oder ehrenamtlich Verantwortung für andere übernehmen oder ihre Arbeit überwiegend im Freien verrichten.

Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer nimmt dies zum Anlass, allen Menschen zu danken, die trotz der hohen Temperaturen täglich Verantwortung übernehmen und dafür sorgen, dass das öffentliche Leben verlässlich funktioniert und Menschen gut versorgt werden.

„Die vergangenen Tage haben eindrucksvoll gezeigt, was unsere Stadt ausmacht: Menschen, die füreinander da sind. Viele leisten gerade jetzt unter schwierigen Bedingungen Außergewöhnliches – oft ohne große Aufmerksamkeit. Ihnen allen gilt mein herzlicher Dank“, erklärt Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer.

Ein besonderer Dank gilt den Erzieherinnen und Erziehern, Lehrkräften, Betreuungskräften sowie den zahlreichen haupt- und ehrenamtlich Engagierten in Kindertagesstätten, Schulen, Ferienangeboten, Vereinen, dem Kinder- und Jugendbüro, dem Mehrgenerationenhaus sowie den Jugend-, Senioren- und Sozialeinrichtungen. Sie haben Kinder, Jugendliche und ältere Menschen auch unter schwierigen Bedingungen begleitet, betreut und ihnen Sicherheit und Verlässlichkeit gegeben.

Ebenso dankt die Stadtverwaltung den Ärztinnen und Ärzten, Pflegekräften, Therapeutinnen und Therapeuten, den Reinigungsteams sowie allen Beschäftigten der Stadtklinik, in Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen sowie den vielen Menschen, die zuhause Angehörige pflegen und versorgen. Gerade an heißen Tagen ist ihre Arbeit mit einer besonderen Verantwortung verbunden.

Große Anerkennung gilt außerdem den Mitarbeitenden des Eigen- und Wirtschaftsbetriebs Frankenthal. Ob in der Müllabfuhr, Straßenreinigung oder Grünpflege – vielfach in Schutzkleidung und unter körperlich belastenden Bedingungen – haben sie ihre Aufgaben zuverlässig erfüllt und unter anderem zusätzliche Bewässerungsgänge für die Stadtbäume übernommen.

Ein besonderer Dank richtet sich auch an die Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes, der Polizei und der DLRG, die rund um die Uhr für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger im Einsatz sind – unabhängig von Wetter und Temperaturen.

Auch die alltägliche Versorgung verdient Anerkennung
Nicht weniger wichtig sind die Menschen, die die tägliche Versorgung und Mobilität sicherstellen: Beschäftigte in Supermärkten, Bäckereien, Metzgereien, Apotheken und auf dem Wochenmarkt, Fahrerinnen und Fahrer im öffentlichen Nahverkehr, Mitarbeitende von Post- und Paketdiensten, Handwerksbetriebe sowie alle, die ihre Arbeit überwiegend unter freiem Himmel verrichten.

Auch den Beschäftigten der Stadtverwaltung, der Stadtwerke Frankenthal, des Strandbads sowie des gesamten Stadtkonzerns gilt der Dank. Ob im Bürgerservice, in technischen Bereichen oder hinter den Kulissen – sie sorgen täglich dafür, dass die vielfältigen Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger zuverlässig erbracht werden.

Der Oberbürgermeister bedankt sich ausdrücklich auch bei den Frankenthalern selbst. „Viele kleine Gesten machen in solchen Situationen einen großen Unterschied – der Blick nach älteren Nachbarn, ein Glas Wasser für den Paketboten oder der Anruf bei den Großeltern. Diese gegenseitige Rücksicht und Hilfsbereitschaft zeichnen unsere Stadt aus.“

Die Hitzewelle macht zugleich deutlich, dass sich Städte zunehmend auf häufiger auftretende Wetterextreme einstellen müssen. Die Stadt Frankenthal arbeitet daher derzeit an einem Hitzeschutzaktionsplan. Ziel ist es, die Bevölkerung künftig noch besser vor den Auswirkungen extremer Hitze zu schützen und geeignete Maßnahmen zur Vorsorge und Anpassung umzusetzen.

Hinter einer funktionierenden Stadt stehen Menschen, die Verantwortung übernehmen – oft selbstverständlich und meist im Hintergrund. Ihnen allen gilt der besondere Dank der Stadtverwaltung Frankenthal.

Stadt Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 1. Juli 2026, 14:31

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