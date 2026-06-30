Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Sie sind Freunde geworden, der Grüffelo und Torsten Fetzner. Der frühere Bürgermeister, Wandersmann und Musikus unternimmt in Weinheim seit einiger Zeit mit interessierten Kindern musikalisch begleitete Spaziergänge auf dem Grüffelo-Pfad, der zur Burgruine Windeck führt. Dabei kann er bei jedem Tier auf dem Weg das passende Lied anstimmen, ob Fuchs, Schlange oder Maus – die aus demselben Holz geschnitzt sind wie das Waldmonster selbst. Und meistens singen die Kinder fröhlich mit. Mit Liedern und Geschichten zur Natur und den Bewohnern des Waldes begleitet Torsten Fetzner die Führung mit seiner Gitarre das nächste Mal am Samstag, 4.Juli.

Vor über 25 Jahren kam das komisch-gruselige Waldmonster aus England nach Deutschland – im Weinheimer Beltz-Verlag erschien das erste Grüffelo-Buch auf Deutsch. Wie man weiß, ist Weinheim die deutsche Heimat des Grüffelo. Wegen des renommierten Kinderbuchverlages, aber auch wegen des Grüffelo-Pfades, der in Weinheim seit fünf Jahren vom Fuß des Schlossberges hinaufführt in Richtung Burgruine Windeck. Es ist der einzige Grüffelo-Pfad in Deutschland, der kostenlos und jederzeit frei zugänglich ist. Die Grüffelo-Figur wurde aus einer Weinheimer Eiche gesägt.

Anmeldung über die Tourist-Information am Marktplatz, Telefon 06201 82 610 oder tourismus@weinheim.de. Gruppenführungen für maximal 20 Kinder sind nach Vereinbarung auch an anderen Terminen möglich.

Treffpunkt ist immer um 10 Uhr am Windeckplatz in der Fußgängerzone, die Führung dauert etwa 90 Minuten. Eine Teilnahme kostet 4 Euro pro Kind.

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 30. Juni 2026, 09:27