Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Auch in diesem Jahr setzt die Sparkasse Vorderpfalz ihre Tradition fort und gibt die begehrte Brezelfest-Postkarte heraus. Vom Festplatz aus verbreitet sie ihren Gruß in die ganze Welt und verbindet sowohl Speyerer als auch Nicht-Speyerer mit dem größten Volksfest am Oberrhein.

Ein Unikat für Sammler und Festliebhaber

Unter dem Motto „Ein Zug. Ein Team. Ein Weltrekord“ lädt die Postkarte Einheimische und Besucher ein, das besondere Flair des Brezelfests zu erleben, das in diesem Jahr ganz im Zeichen des Weltrekordversuchs steht. „Die Brezelfest-Postkarte ist nicht nur ein Souvenir, sondern auch ein Symbol unserer Verbundenheit mit der Region“ so Alexander Jusmann, Leiter Marketing und Kommunikation der Sparkasse Vorderpfalz.

Limitierte Auflage – Schnell zugreifen!

Die Brezelfest-Postkarte hat sich mittlerweile zu einem begehrten Sammlerstück entwickelt. Mit einer limitierten Auflage von nur 3.300 Exemplaren ist sie ein echtes Highlight für alle Brezelfest-Fans. „Unsere Postkarte ist eine einzigartige Erinnerung an das Brezelfest und ein schönes Sammlerstück. Wir möchten damit unseren Beitrag leisten, die Tradition und die Freude am Fest lebendig zu halten,“ so Jusmann weiter.

Kostenlos erhältlich – Solange der Vorrat reicht

Die exklusive Postkarte wird kostenlos in den Geschäftsstellen der Sparkasse Vorderpfalz in Speyer ausgegeben. Interessierte sollten sich beeilen, denn die Karten sind nur erhältlich, solange der Vorrat reicht.

Bildunterschrift: Ganz im Zeichen des Weltrekordversuchs: Das diesjährige Motiv der Brezelfestpostkarte.

Quelle Sparkasse Vorderpfalz

Zuletzt aktualisiert am 30. Juni 2026, 09:33