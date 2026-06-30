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Privilegien2 by LandryNu
30.06.2026, 9:18 Uhr

Speyer – Lichtermesse im Dom – Saliergesellschaft lädt zum Privilegienfest am 1. August

Privilegien2 by LandryNu
Nachbildung der Privilegieninschrift über dem Hauptportal des Doms anlässlich des Salierjahres 2011 © Domkapitel Speyer, Foto: Klaus Landry
Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Domdekan Dr. Georg Müller zelebriert die Messe – Zum traditionsreichen Privilegienfest lädt die Saliergesellschaft für Samstag, 1. August, 17 Uhr in den Dom ein. Der Messfeier, auch Lichtermesse genannt, steht Domdekan Dr. Georg Müller vor. Seine Predigt widmet er dem Thema: „Gebt ihr ihnen zu essen!“ (Mt 14,16) – Kirche und Staat im Spannungsfeld der Fürsorge für die Armen. Die musikalische Gestaltung der Lichtermesse übernimmt die Seniorenkantorei der Dommusik Speyer. Traditioneller Teil der Lichtermesse ist die Segnung der Pax-Christi-Brote, die an den Ausgängen des Domes für die Gottesdienstbesucher mit der Bitte um eine Spende bereitgehalten werden. Damit bezieht sich die Saliergesellschaft auf das Gebot, dass anlässlich der Messfeier zum Gedenken an Heinrich IV., „von jedem Hause ein Brot den Armen zum Almosen“ gegeben werden solle. In diesem Jahr wird das Schülercafé „Lozzi“ bedacht, das sich ausschließlich aus Spenden finanziert. Das Café, ein Projekt der Johann-Heinrich-Pestalozzischule, ist jeden Mittwoch von 9 – 12 Uhr geöffnet und wird von den Schülerinnen und Schülern betrieben.

Gebet für das Seelenheil Heinrich IV.
Die Lichtermesse im Dom geht auf die Verleihung umfangreicher Privilegien an die Bürger der Stadt Speyer durch Kaiser Heinrich V. zurück. Anlass hierfür war die Beisetzung seines Vaters Heinrich IV. im Mittelschiff am 7. August 1111. Der Text der Vorrechte für die Einwohner Speyers wurde über dem Hauptportal des Doms angebracht. Diese bedeuteten „die Befreiung von drückenden Erbschaftssteuern, Zöllen und unbezahlt zu erbringenden Dienstleistungen“, so Alfred Schießler, Vorsitzender der Speyerer Salier-Gesellschaft. Der Kaiser verknüpfte den Erhalt der Privilegien mit einem Gebot: Er forderte die Bewohner Speyers auf, am Todestag seines Vaters mit Kerzen in den Händen zu einem Gedenkgottesdienst in den Dom zu kommen, um für das Seelenheil Heinrichs IV. zu beten. Des Weiteren war mit der Messe die Aufforderung zur Spende für die Armen verknüpft. Die Salier-Gesellschaft hat 1992 diese alte Tradition wiederaufleben lassen und feiert im August das Privilegienfest mit einem Gottesdienst im Dom. Dort wird der salischen Kaiser gedacht und deren Gräber mit Blumen geschmückt.

Quelle: Bistum Speyer

Bildunterschriften:

Grabkrone von Heinrich IV. ausgestellt im Dom- und Diözesanmuseum im Historischen Museum der Pfalz in Speyer © Domkapitel Speyer / Historisches Museum der Pfalz Speyer, Foto: Hans-Georg Merkel

Zuletzt aktualisiert am 30. Juni 2026, 09:18

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