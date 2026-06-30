Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Nach dem größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei am Dienstag am Marktplatz in der Mannheimer Innenstadt ist die Ursache der starken Rauchentwicklung geklärt. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Einsatz durch einen Kaminbrand in einem Gastronomiebetrieb ausgelöst.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde in dem Restaurant ein Holzkohlegrill angezündet. Dabei entwickelte sich innerhalb kurzer Zeit eine starke Rauchentwicklung. Durch Funkenflug entzündeten sich Fettablagerungen in der Abluft- beziehungsweise Rauchabzugsanlage, wodurch es zu einem Kaminbrand kam.

Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle und löschte das Feuer. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Nach Abschluss der Löscharbeiten sowie der Belüftungsmaßnahmen konnten die Einsatzkräfte ihren Einsatz beenden. Die Mannheimer Innenstadt war während des Feuerwehreinsatzes zeitweise beeinträchtigt.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 30. Juni 2026, 15:30