Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Dienstagvormittag ist ein Reisebus mit einer Straßenbahn zusammengeprallt. Der Unfall zwischen einem Reisebus und einer Straßenbahn ereignete sich im Kreuzungsbereich Schwetzinger Straße / Reichkanzler-Müller-Straße.

Im verunfallten Bus befanden sich insgesamt acht Personen, davon wurde keine verletzt. Der Straßenbahnfahrer wurde leicht verletzt.

Aktuell gibt es im betroffenen Bereich noch Beeinträchtigungen im Schienen- und Straßenverkehr.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Hierbei wird auch die Ampelschaltung vor Ort einbezogen

Zuletzt aktualisiert am 30. Juni 2026, 14:09