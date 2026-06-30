Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Letzte Chance für einen Besuch und eine Führung nutzen: noch bis einschließlich Sonntag, den 05.07.26, präsentiert die Kunsthalle einen zentralen Schwerpunkt ihrer bedeutenden Sammlung französischer Kunst der Moderne.

Die internationale Bekanntheit der Kunsthalle gründet unter anderem auf Édouard Manets Gemälde „Die Erschießung Kaiser Maximilians von Mexiko“. Es zählt zu den politisch und formal radikalsten Werken des 19. Jahrhunderts. Ausgehend von diesem Schlüsselwerk der Malerei und der dazugehörigen Lithografie wurde der Bestand moderner französischer Grafik gezielt erweitert.

Mit „La vie moderne. Grafiken von Manet bis Picasso” präsentiert die Kunsthalle einen zentralen Schwerpunkt ihrer bedeutenden Sammlung französischer Kunst der Moderne. Ausgangspunkt der Schau ist die Sammlung französischer Künstlergrafik, die über Jahrzehnte hinweg aufgebaut wurde und nun erstmals in größerem Umfang präsentiert wird. Sie gibt einen Einblick in die Vielfalt, Experimentierfreude und Innovationskraft der französischen Avantgarde.

Der thematische Bogen der Ausstellung spannt sich von den Pariser Boulevards, Theatern und Cafés bis hin zu Revolution, Armut und Randexistenzen. Ergänzt werden diese Bereiche durch Darstellungen des Landlebens als Gegenpol zur Fokussierung auf urbane Motive. Der Leitgedanke reicht dabei von Manets moderner Wahrnehmung der Welt bis hin zu Pablo Picassos Konstruktion einer modernen Wirklichkeit. Die Ausstellung zeigt, wie sich diese Bildwelten bis ins 20. Jahrhundert fortschrieben und unser Bild der Moderne bis heute prägen.

FÜHRUNGEN durch die Ausstellung

Mittwoch, 01.07., 18.30 Uhr

Donnerstag, 02.07., 10.30 Uhr

Samstag, 04.07., 12 Uhr

Samstag, 04.07., 16.30 Uhr – Kombiführung mit „RADIKAL. REAL.“

Sonntag, 05.07., 14 Uhr

Die Pressemitteilung finden Sie ebenfalls als PDF Datei im Anhang. Weitere Informationen und Bildmaterial zum Download erhalten Sie im Pressebereich auf unserer Homepage (kuma.art) oder auf Anfrage an Kunsthalle.Presse@mannheim.de.

Wir freuen uns, wenn Sie in Ihrem Medium auf das Ende der Ausstellung hinweisen und vielleicht selbst noch die Gelegenheit ergreifen, diese (ein letztes Mal) zu besuchen.

Quelle: Kunsthalle Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 30. Juni 2026, 09:39