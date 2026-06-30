Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Aufgrund der derzeitigen Brut- und Setzzeiten von Wildtieren erinnert die Stadtverwaltung, dass Hunde im gesamten Stadtgebiet unbedingt angeleint werden sollen. In der derzeitigen Brut- und Setzzeit ziehen Wildtieren wie Rehe, Wildschweine, Füchse, Kaninchen und Vögel ihren Nachwuchs auf. Während dieses Zeitraums benötigen die Tiere besonderen Schutz. Freilaufende Hunde stöbern häufig, ohne dass es bemerkt wird, Brutstätten auf. Bereits das bloße Näherkommen eines Hundes kann dafür ausreichend sein. Oft wird die Brut dadurch zerstört oder von den Elterntieren verlassen.

In diesem Zusammenhang weist die Stadtverwaltung auch nochmal darauf hin, dass für die gesamte Parkinsel und für das Maudacher Bruch ein absolutes Leinengebot gilt. Hier werden in nächster Zeit verstärkt Kontrollen durchgeführt. Solche Störungen sind ebenso wie das Nachstellen von Wild durch Hunde verboten.

Ausgenommen von der Anleinpflicht im Stadtgebiet sind speziell ausgewiesene Hundeauslaufflächen. Landwirtschaftlich genutzte Flächen im Außenbereich dürfen nicht betreten werden. Die Stadtverwaltung bittet außerdem darum, die Hinterlassenschaften der Hunde aufzunehmen und in den vorgesehenen Abfallbehältern zu entsorgen.

Quelle: Stadt Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 30. Juni 2026, 10:10