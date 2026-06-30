Ludwigshafen – Sommerpause Pfalzbau Bühnen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Nach dem großartigen Saisonabschluss mit dem Stück Blind des Residenztheaters München mit Juliane Köhler und Manfred Zapatka verabschieden sich die Pfalzbau Bühnen in die Sommerpause. Ab Dienstag hat die Theaterkasse geschlossen.

Da das Theater im Pfalzbau im Sommer ein neues Ticketsystem und einen neuen Onlineshop bekommt, stehen in den nächsten Monaten einige Änderungen an.

Zunächst einmal wird es in diesem Sommer leider nicht möglich sein, Kartenvorbestellungen per E-Mail schon vor der Kassenöffnung im September an das Theater zu schicken. In der nächsten Saison wird dies selbstverständlich wieder möglich sein.

Durch das neue Kartensystem wird der Kartenerwerb in Zukunft deutlich moderner und komfortabler. In der Zeit der Einrichtung des Systems kann es allerdings vorübergehend zu Einschränkungen des Service kommen. Dafür bitten die Pfalzbau Bühnen um Verständnis.

Die Kasse öffnet nach der Sommerpause am 08.09.2026. Ab dann können online und direkt an der Kasse Karten für Veranstaltungen bis zum 31.12.26 erworben werden.

Bereits jetzt können Interessierte auf der Webseite des Theaters unter

https://www.theater-im-pfalzbau.de/aktuelles/magazine das neue Programm der nächsten Saison einsehen. Ab Anfang Juli wird die Webseite dann voraussichtlich mit den neuen Inhalten gefüllt sein.

Abonnements können jederzeit gebucht werden unter Pfalzbau.Abo@Ludwigshafen.de.

Das Theater im Pfalzbau wünscht allen Besucherinnen und Besuchern einen schönen Sommer und freut sich auf ein Wiedersehen in der neuen Spielzeit!

Zuletzt aktualisiert am 30. Juni 2026, 13:50