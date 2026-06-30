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30.06.2026, 10:07 Uhr

Ludwigshafen – Nachhaltiger Mobilitätsplan für Ludwigshafen (SUMP): Ergebnisse der ersten Umfrage veröffentlicht

Logo 1 1Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Ergebnisse der ersten Online-Beteiligung zum nachhaltigen Mobilitätsplan (SUMP) für Ludwigshafen sind auf der Webseite www.mobilitaetsplan-ludwigshafen.de veröffentlicht. Die Umfrage wurde vom 15. April bis zum 10. Mai 2026 online durchgeführt. Dabei standen zum Beispiel Fragen im Vordergrund, welche Verkehrsmittel man wie oft benutzt oder welche Themen für eine zukünftige Mobilität wichtig sind. Zusätzlich gab es die Möglichkeit, auf einer interaktiven Karte Hinweise einzutragen.
„Ich möchte mich bei allen bedanken, die sich die Zeit genommen haben, um an der Umfrage teilzunehmen. Diese Umfrage war zwar nicht repräsentativ, wir haben damit aber ein Stimmungsbild erhalten, das uns Hinweise gibt, von welcher Situation aus wir die weitere Planung angehen sollten. Mobilität ist eines der wichtigsten Zukunftsthemen, daher möchten wir möglichst viele und unterschiedliche Perspektiven in das Konzept einfließen lassen, um mit dem Mobilitätsplan allen Verkehrsteilnehmer*innen gerecht zu werden“, so Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt.
Ein Mobilitätsforum vor Ort und daran anschließend eine zweite Online-Beteiligung werden im Herbst dieses Jahres angeboten. Auch dann sind wieder alle Interessierten eingeladen, sich über Vorschläge zu konkreten Maßnahmen zu informieren und zu diskutieren. Die Termine werden noch rechtzeitig bekanntgegeben.

Alle Aussagen und Ideen, die im Rahmen der Beteiligung geäußert werden, werden sorgfältig mit Blick auf ihre Umsetzbarkeit geprüft. Die Ergebnisse werden zudem in den politischen Gremien diskutiert und schließlich vom Stadtrat verabschiedet. Vorgesehen ist der Beschluss des strategischen Leitbilds im Herbst 2026 und der Beschluss des Gesamtkonzepts Mitte 2027.

Zum Hintergrund
Die Stadt Ludwigshafen ist seitens der EU als städtischer Knoten des transeuropäischen Verkehrsnetzes klassifiziert. Für die insgesamt 424 europäischen Knotenpunkte, davon 78 in Deutschland, ist die Aufstellung eines nachhaltigen urbanen Mobilitätsplans bis spätestens Ende 2027 verpflichtend. Der bestehende Verkehrsentwicklungsplan VEP Ludwigshafen 2020, der im Jahr 2005 vom Stadtrat beschlossen wurde, sowie der im Jahre 2018 beschlossene Masterplan „Nachhaltige Mobilität für die Stadt – Green City Plan“ sollen daher aktualisiert und zu einem nachhaltigen urbanen Mobilitätsplan (SUMP) im Sinne der EU-Vorgaben weiterentwickelt werden mit dem Ziel einer Umsetzung bis zum Jahr 2040. Ein SUMP befasst sich mit sämtlichen Verkehrsmitteln auf gesamtstädtischer Ebene und stellt verschiedene Prognosen zur Mobilitätsentwicklung auf. Zu diesem Zweck hat sich die Stadt Ludwigshafen beim Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) um Fördermittel aus dem Förderprogramm „Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme, nachhaltig mobil planen (SUMP)“ beworben. Im Dezember 2024 erfolgte eine Förderzusage des BMDV in Höhe von 80 Prozent der beantragten Ausgaben.

Quelle: Stadt Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 30. Juni 2026, 10:07

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