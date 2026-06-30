Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Das diesjährige Sommerfest des Seniorenzentrums LU kompakt, Benckiserstraße 66, findet am Mittwoch, 8. Juli 2026, von 14 bis 17 Uhr statt. Für ein Programm sowie Speisen und Getränke ist gesorgt. Das Sommerfest bietet die Gelegenheit, das Seniorenzentrum sowie die dort tätigen Ehrenamtlichen kennenzulernen und mit den Bewohner*innen des Seniorenwohnhauses im selben Gebäude einen geselligen Nachmittag zu verbringen. „LU kompakt ist eine Einrichtung, die das ganze Jahr über zahlreiche Veranstaltungen und Angebote für und mit älteren Menschen organisiert. Wir möchten einen Einblick in diese Arbeit geben und Menschen aus der Region zusammenbringen“, sagt Christine Kneesch, Leiterin der Fachstelle Älter werden, zu der LU kompakt gehört. Während des Festes werden auch selbstgemachte Produkte zum Kauf angeboten.
Quelle: Stadt Ludwigshafen
Zuletzt aktualisiert am 30. Juni 2026, 10:13