Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Mit einem Festakt und einem Fest für die Bürger*innen wird am Freitag, 3. Juli 2026, die offizielle Wiedereröffnung der Hochstraße Süd auf dem Bauwerk gefeiert. Die Aufbauarbeiten in diesem Bereich beginnen am Donnerstag, 2. Juli 2026, 18 Uhr. Die Abbauarbeiten sollen bis Samstag, 4. Juli 2026, 12 Uhr, abgeschlossen ein. Die Auf- und Abfahrten zur Konrad-Adenauer-Brücke sowie zur Pylon-Brücke bleiben für den Verkehr geöffnet.

Bürger*innen und Gäste der Stadt sind am Freitag, 3. Juli 2026, 16 bis 20 Uhr, zu einem Fest auf der Hochstraße eingeladen. Musik, Comedy, Mitmachangebote für Kinder, Snacks, Getränke und Spaziergänge auf der Hochstraße Süd bieten die Gelegenheit, die Fertigstellung der Straße zu feiern.

Quelle: Stadt Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 30. Juni 2026, 10:00