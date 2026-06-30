Landau – Theaterspaziergang „Das Grüne Herz“: Ein liebevoller Blick auf den heimischen Wald

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Wer diesen Sommer etwas ganz Besonderes erleben möchte, sollte im Juli eine der Vorstellungen von „Das Grüne Herz“ im Wald bei Offenbach an der Queich besuchen. Das ist ein Theaterspaziergang zwischen Bäumen und Träumen, zu dem das Chawwerusch Theater im Rahmen der Kulturtage SÜW einlädt. Gelegenheiten gibt es noch am Samstag, 4. Juli, um 11 Uhr und um 15 Uhr, am Sonntag, 5. Juli, um 11 Uhr und um 15 Uhr, sowie am Samstag, 11. Juli, ebenfalls um 11 Uhr und um 15 Uhr.

Die Veranstaltung für die ganze Familie ist eine Auftragsproduktion des Landkreises Südliche Weinstraße in Kooperation mit der Ortsgemeinde Offenbach und dem Forstamt Haardt.

Mitglieder des Chawwerusch-Ensembles und 16 Amateurspielende machen in mehreren Theaterszenen, zu denen das Publikum gemeinsam mit Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern spaziert, die vielen, teils widersprüchlichen Gesichter des Waldes greifbar. Der Wald ist scheinbar Ort der Entschleunigung, doch in Wahrheit ist er ein vibrierender Raum stetigen Wandels. Geschichten dieses Wandels lassen sich hier entdecken: ganz kleine, wenn ein Samen sich über Jahre hinweg in einen Baumriesen verwandelt; sichtbare, wenn Landschaften der Gier oder dem Artensterben zum Opfer fallen; und lebendige, wenn Wälder zu Orten von Widerstand und Protest werden. „Über allen Wipfeln ist Ruh?“ – nur für die, die nicht genau hinsehen! Wer sich im Vorfeld einen Eindruck verschaffen will, kann einen Videotrailer zum Stück ansehen, unter www.chawwerusch.de/das-gruene-herz-video.

Zum 36. Mal Kulturtage – erstmals im Wald

Im Zusammenhang mit der Premiere des Stücks eröffnete Landrat Dietmar Seefeldt im Juni die 36. Kreiskulturtage der Südlichen Weinstraße. Er betonte, dass Kunst und Kultur ist für das Zusammenleben entscheidend seien, „denn sie machen das Lebenswerte unserer Region aus.“ Es sei ein Glück für den Landkreis und die ganze Pfalz, dass es das Chawwerusch Theater gebe. „Die diesjährigen Kulturtage in Kooperation mit dem Chawwerusch Theater versprechen eine einmalige Kombination aus Natur- und Kulturerlebnis im Wald. Der Wald prägt unseren Landkreis und die gesamte Region ebenso wie der Wein, wird aber leider oft nur nachrangig gewürdigt“, sagte Seefeldt. „Ich begrüße es daher sehr, dass es bei der Konzeption des Theaterspaziergangs gelungen ist, die vielen Facetten des Mythos Wald zu erforschen und den bedrohten Lebensraum mit allen Sinnen erfahrbar zu machen.“

Susanne Schmelcher, die gemeinsam mit Danilo Fioriti die Regie von „Das Grüne Herz“ führt, erinnerte bei der Eröffnung daran, dass das Chawwerusch als Theater der Region durchaus häufig in der Region unterwegs sei, an verschiedenen Orten und Spielstätten Angebote mache. „Seit 2011 veranstalten wir Gartenlesungen, mittlerweile in drei verschiedenen Versionen. So haben wir den Blick nun vom Garten noch etwas geweitet: auf den Wald.“ Der Wald sei in Vorbereitung auf das Stück liebevoll, wertschätzend, in Ruhe betrachtet worden, um herauszuarbeiten, welche Geschichten ihm innewohnen.

Karten: Karten können online auf www.chawwerusch.de und bei allen Reservix-Verkaufsstellen erworben werden. Eine Karte gibt es für 25 Euro (ermäßigt 16 Euro). Kinder bis sieben Jahre sind frei. Für Familien wird die vergünstigte Familienkarte „Grünes Herz“ angeboten: Zwei Erwachsene und maximal zwei Kinder/Jugendliche zwischen acht und 18 Jahren für insgesamt 55 Euro.

Quelle: Stadt Landau

Zuletzt aktualisiert am 30. Juni 2026, 09:55