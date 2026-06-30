Kirchheim an der Weinstraße / Landkreis Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht auf Montag (29. Juni 2026) ist in der Rückgasse in Kirchheim an der Weinstraße ein Feuer ausgebrochen, das ein Einfamilienhaus schwer beschädigte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Nach Angaben der Polizei geriet gegen 1 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zunächst ein Holzunterstand in unmittelbarer Nähe des Wohnhauses in Brand. Die Flammen griffen anschließend auf das Einfamilienhaus über. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand löschen und ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindern.

Die Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf rund 300.000 Euro beziffert. Aufgrund der erheblichen Brandschäden ist das Einfamilienhaus derzeit nicht mehr bewohnbar.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur bislang ungeklärten Brandursache aufgenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 30. Juni 2026, 10:33