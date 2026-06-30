Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Dott, ein führender europäischer Anbieter für geteilte Mobilität, hat heute die Einführung einer brandneuen Flotte von 400 E-Scootern in Heidelber bekannt gegeben. Diese Markteinführung stellt eine Gesamtinvestition von 400.000 € in die Mikromobilitätsinfrastruktur der Stadt dar und markiert einen bedeutenden Schritt zur Bereitstellung einer sichereren, zuverlässigeren Reiseoption für Einwohner und Besucher Heidelbergs.

Die neue Flotte, die schrittweise ausgerollt wird, wurde entwickelt, um das „Your best ride yet“-Erlebnis zu bieten. Die aufgerüstete Flotte ist auf verbesserten Fahrkomfort, erhöhte Sicherheit und höhere Effizienz ausgelegt, wodurch sichergestellt wird, dass Dott weiterhin ein wichtiger Partner im nachhaltigen städtischen Mobilitätsnetzwerk Heidelbergs ist.

Die wichtigsten Highlights der neuen Flotte:

Erhöhte Sicherheit und Stabilität: Die neuen E-Scooter bieten erhöhte Stabilität, Fahrkomfort und Kontrolle dank eines breiteren Trittbretts, größerer Räder, leistungsstärkerer Bremsen, eines doppelten Ständers, Fahrtrichtungsanzeigern und einer sichereren Handyhalterung, mit der das Handy während der Fahrt aufgeladen werden kann.

Erweiterte Navigation: Eine verbesserte GPS-Genauigkeit gewährleistet eine präzisere Verfolgung des Fahrzeugstandorts, was zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung beiträgt und Fahrern hilft, ihre Fahrzeuge zu finden.

Bessere Verfügbarkeit: Doppelte Batteriekapazität ermöglicht längere Fahrten und eine verbesserte Verfügbarkeit im gesamten Servicegebiet.

Diese Flottenerneuerung baut auf Dotts Mission „Moving Us Closer“ auf, um städtisches Reisen einfacher und besser zu vernetzen. Durch die Investition in die neueste Fahrzeuggeneration zielt Dott darauf ab, kurze Autofahrten durch nachhaltige, geteilte Alternativen zu ersetzen und dadurch Staus und Umweltverschmutzung in Heidelberg zu reduzieren.

Marco Zahn, Dott Country Manager in Deutschland, sagte: „Wir freuen uns sehr, unsere neueste und modernste Flotte nach Heidelberg zu bringen. Es ist eine Investition in Höhe von insgesamt 400 Tausend Euro die unser Engagement unterstreicht, einen Service von höchster Qualität, mit maximalem Komfort und größtmöglicher Zuverlässigkeit zu bieten. Diese E-Scooter-Generation setzt neue Maßstäbe für Shared Mobility in der Stadt.“

Dott setzt weiterhin auf eine enge Zusammenarbeit mit der Stadt, um ein reibungsloses Miteinander auf den Straßen zu gewährleisten und hohe Standards bei der Einhaltung der Parkvorschriften und der Benutzersicherheit aufrechtzuerhalten.

Über Dott

Dott ist der europäische Champion der geteilten Mikromobilität. Das Unternehmen entstand durch die Fusion der Betreiber TIER und Dott im März 2024 und entschied sich, unter einer einheitlichen App und Marke – Dott – weiterzumachen. Mit der Mission, uns näherzubringen, ermöglicht Dott unkompliziertes Reisen in der Stadt, reduziert die Umweltverschmutzung und verringert die Abhängigkeit vom Auto. Aktuell stellt Dott 200.000 geteilte Fahrzeuge in 400 Städten und 20 Ländern in Europa und dem Nahen Osten bereit. Die 12 Millionen Nutzer:innen haben bisher über 500 Millionen Fahrten generiert. Das Team wird von CEO Maxim Romain und dem Vorstandsvorsitzenden Henri Moissinac geleitet. Weitere Informationen finden Sie unter www.ridedott.com.

Quelle: Dott GmbH

Zuletzt aktualisiert am 30. Juni 2026, 09:34