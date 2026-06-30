Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Tag der offenen Tür gab Einblick in bestehende Windenergieanlage / Abstimmung am 12. Juli – Trotz hochsommerlicher Temperaturen haben rund 80 Interessierte am Sonntag, 28. Juni 2026, den Tag der offenen Tür am Windpark Greiner Eck genutzt. Die Energiegenossenschaft Starkenburg hatte von 11 bis 17 Uhr zu einer Besichtigung eingeladen. Das Angebot war Teil des Informationsangebots für die Bürgerschaft von Heidelberg und Neckargemünd zum Bürgerentscheid „Windenergie am Lammerskopf“ am Sonntag, 12. Juli 2026.

Vor Ort konnten sich die Besucherinnen und Besucher ein Bild von einem bestehenden Windpark in der Region machen. Vertreterinnen und Vertreter der Energiegenossenschaft Starkenburg informierten über den Windpark, den Betrieb der dortigen Windenergieanlage und die Erfahrungen mit einem bestehenden Bürgerwindprojekt. Die Teilnehmenden konnten unter anderem die Dimension, Technik und Geräuschkulisse einer Windenergieanlage direkt erleben und auch das Innere der Anlage besichtigen.

Teil des Informationsangebots zum Bürgerentscheid am 12. Juli

Die Besichtigung ergänzte die Informationsangebote der Stadt Heidelberg zum Bürgerentscheid Windenergie am Lammerskopf. Am 12. Juli 2026 entscheiden die wahlberechtigten Heidelbergerinnen und Heidelberger darüber, ob die Stadt Heidelberg die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine mögliche Entwicklung von Windenergieanlagen am Lammerskopf weiterverfolgen soll. Ein möglicher Beschluss im Bürgerentscheid ersetzt kein Genehmigungsverfahren für konkrete Anlagen.

Auch in Neckargemünd findet am 12. Juli 2026 ein Bürgerentscheid zur Windenergie am Lammerskopf statt. Dort entscheiden die wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger über eine mögliche Windenergieanlage auf einem Grundstück der Stadt Neckargemünd. Weitere Informationen zum Bürgerentscheid, zu Terminen und Informationsangeboten bündelt die Stadt Heidelberg unter www.heidelberg.de/lammerskopf. Die Informationen zum Neckargemünder Bürgerentscheid sind unter www.neckargemuend.de/windkraft-lammerskopf zu finden.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 30. Juni 2026, 10:37