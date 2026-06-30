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30.06.2026, 10:20 Uhr

Heidelberg – Bewohnerparkausweise und Besucherkarten: Neue Regelungen gelten ab 1. Juli

Logo 1 1Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Für Bewohnerparkausweise gelten in Heidelberg ab Mittwoch, 1. Juli 2026, neue Regelungen. Wer seinen Bewohnerparkausweis digital beantragt oder verlängert, zahlt künftig eine Jahresgebühr von 120 Euro. Bei einer Beantragung auf nicht digitalem Weg beträgt die Jahresgebühr 135 Euro. Mit der neuen Gebührenstruktur möchte die Stadt Heidelberg die digitale Antragstellung stärken und zugleich dem personellen Mehraufwand bei einer Beantragung vor Ort gerecht werden. Die Beantragung eines Bewohnerparkausweises ist bereits heute bequem online möglich.

Für die Ausstellung eines Ersatzdokuments wird künftig eine Gebühr von 10 Euro erhoben. Gleiches gilt für Änderungen eines bestehenden Bewohnerparkausweises, beispielsweise bei einem Fahrzeugwechsel.

Sonderparkausweise, wie etwa für Firmen oder Mitarbeitende, können aktuell noch nicht online beantragt werden.

Die bisher dieses Jahr ausgestellten Besucherkarten mit dem Aufdruck „2025“ bleiben bis Ende des Jahres 2026 gültig.

Gebühren für Besucherkarten werden angepasst

Auch für Besucherkarten gelten ab dem 1. Juli 2026 neue Regelungen. Zeitgleich führt die Stadt Heidelberg einen neuen Online-Antrag für Besucherkarten ein.

Für den ersten bis fünften Kartenblock beträgt die Gebühr jeweils 15 Euro. Der bisherige erste kostenlose Bogen im Jahr entfällt.
Ab dem sechsten Kartenblock erhöht sich die Gebühr auf 35 Euro je Block.

Ein Block umfasst jeweils eine Wochenkarte und sieben Tageskarten.

Informationen online verfügbar

Ausführliche Informationen zum Bewohnerparken sowie zur digitalen Beantragung stehen auf den Internetseiten der Stadt Heidelberg zur Verfügung. Der Online-Antrag für Besucherkarten wird zum 1. Juli 2026 freigeschaltet. Bereits ausgestellte Bewohnerparkausweise behalten bis zum Ablauf ihrer Gültigkeit ihre Gültigkeit. Ein Umtausch ist nicht erforderlich. Bürgerinnen und Bürger, deren Bewohnerparkausweis in den kommenden Monaten ausläuft, werden gebeten, die neuen Regelungen bei der Verlängerung zu beachten. Mehr Infos online unter www.heidelberg.de/anwohnerparken.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 30. Juni 2026, 10:20

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