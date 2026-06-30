Frankenthal – Seniorin wird Opfer eines Raubüberfalls

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Montag (29.06.2026), gegen 17:20 Uhr, verließ eine Seniorin ihre Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Radolfstraße, als sie im Treppenhaus zwei Männer bemerkte. Noch bevor die Frau die Wohnungstür wieder schließen konnte, lief einer der Männer unmittelbar auf sie zu, stieß sie zur Seite und betrat ihre Wohnung. Kurz darauf kam er mit der Schmuckschatulle der Geschädigten zurück und flüchtete zusammen mit dem anderen Mann aus dem Haus. Die Seniorin blieb unverletzt.

Der Tatverdächtige, der die Wohnung betrat, wurde als circa 35-40 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, von kräftiger Statur und mit kurzen schwarzen Haaren beschrieben. Er trug ein cremefarbenes Unterhemd, bunte kurze Hosen, Badeschlappen und hatte eine Plastiktüte dabei. Sein Begleiter wurde als circa 1,85 Meter groß und dick beschrieben.

Wer hat die Personen im am Montagnachmittag, gegen 17:20 Uhr, im Bereich der Radolfstraße gesehen und kann Hinweise auf ihre Identität geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Zuletzt aktualisiert am 30. Juni 2026, 13:36