Frankenthal – Geplante Stromabschaltung in Beindersheim

Frankenthal / Beindersheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Aufgrund geplanter Revisionsarbeiten im Mittelspannungsnetz, kommt es in der Ortsgemeinde Beindersheim am Sonntag, 5. Juli 2026, 0:00 Uhr bis voraussichtlich 6:00 Uhr, zu einer vorübergehenden Unterbrechung der Stromversorgung.

Die Arbeiten sind Teil regelmäßiger Wartungsmaßnahmen und dienen dazu, die langfristige Sicherheit und Zuverlässigkeit der Stromversorgung in der Region zu gewährleisten. Durch diese vorbeugenden Maßnahmen wird sichergestellt, dass das Stromnetz auch künftig stabil und leistungsfähig bleibt.

Zuletzt aktualisiert am 30. Juni 2026, 09:44