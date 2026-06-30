Dudenhofen – Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Dudenhofen / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) In der Nacht zum Dienstag (30.06.2026), gegen 2:15 Uhr, brach in der Küche einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Mozartstraße ein Brand aus. Dieser konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, bevor er auf weitere Wohnungen übergreifen konnte. Die Bewohner wurden zur medizinischen Untersuchung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Wohnung ist zurzeit nicht bewohnbar. Durch das Löschwasser wurde auch die darunterliegende Wohnung beschädigt und ist ebenfalls vorübergehend nicht bewohnbar. Der entstandene Schaden wird auf circa 250.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Zuletzt aktualisiert am 30. Juni 2026, 13:37