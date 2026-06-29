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PM 34 2026 Pitching Night
29.06.2026, 13:55 Uhr

Worms – Studierende überzeugen bei „Pitching Night“ im Digital Hub

PM 34 2026 Pitching NightWorms / Metropolregion Rhein-Neckar – Elf Teams aus den Entrepreneurship-Lehrveranstaltungen der Hochschule Worms präsentierten bei der „Pitching Night“ am 9. Juni 2026 ihre Geschäftsideen vor einer ausgewählten Jury und einem Publikum von ca. 70 Anwesenden – ganz im Stil von „Die Höhle der Löwen“. Die drei besten Teams wurden für ihre innovativen Konzepte ausgezeichnet.

Die Pitching Night der Hochschule Worms hat am 9. Juni 2026 eindrucksvoll gezeigt, wie viel Gründungspotenzial in den Studierenden steckt. Vor voll besetzten Rängen im Digital Hub Worms präsentierten elf studentische Gründerteams in jeweils sieben Minuten ihre Geschäftsideen – angelehnt an bekannte TV-Formate wie „Shark Tank“ und „Die Höhle der Löwen“. Und die Riege der „Löwen“ war mit zwei Business Angels des Business Angel Clubs Palatina, dem Vorstand eines Wormser Unternehmens, dem Gründer eines erfolgreichen Wormser Startups, dem Geschäftsführer des Digital Hubs Worms und Professor Michael Graef hochrangig besetzt.

Die Studierendenteams hatten ihre Geschäftsideen über das gesamte Semester hinweg im Rahmen der Entrepreneurship-Lehrveranstaltungen entwickelt und dazu jeweils einen vollständigen Businessplan ausgearbeitet. Am Abend der Pitching Night schlüpfte das Publikum in die Rolle von Investorinnen und Investoren, vergab virtuelles Kapital und stellte kritische Nachfragen – eine besonders praxisnahe Lernerfahrung für alle Beteiligten.

Den ersten Platz belegte das Team Nexus AI mit 3.150.000 Euro virtuellem Investment. Die Studierenden entwickeln eine KI-gestützte Lösung für Fitness-Coaches und kleine Studios, die die Nachverfolgung von Interessierten automatisiert und Vertriebsprozesse effizienter gestaltet.

Auf Rang zwei landete Milo mit 2.200.000 Euro. Hinter dem Projekt steht ein sprachgesteuerter KI-Plüschbegleiter für Seniorinnen und Senioren, der Gespräche ermöglicht, an Medikamente erinnert und im Alltag niedrigschwellig unterstützt.

Den dritten Platz erreichte True Caps mit 1.800.000 Euro virtuellem Investment. Das Team entwickelt hochwertige Keycaps für mechanische Tastaturen, die eine Metallhaptik mit sofortiger Verfügbarkeit und nativer ISO-DE-Unterstützung verbinden.

Insgesamt nahmen elf Teams aus den Entrepreneurship-Veranstaltungen der Hochschule Worms teil, darunter Projekte wie Fuel Box, Silver Gig, Fitness Buddy, Hobby School, Migra Pro, Nova Construct, 3D Print, Voyara und Home Bridge. Neben dem Wettbewerb stand vor allem der Austausch mit den erfahrenen Unternehmern, Investoren und Netzwerkpartnern im Mittelpunkt. Besonders erfreulich: Bei einigen der präsentierten Ideen signalisierten Jurymitglieder auch im Nachgang großes Interesse an den entwickelten Geschäftsideen, und die Teams stellten ihnen ihre kompletten Business Pläne zur Verfügung. Wir drücken die Daumen, dass sich hier vielleicht eine Investition ergibt.

Das Startup-Center der Hochschule Worms plant, das erfolgreiche Format auch in den kommenden Semestern fortzuführen und so die Gründungskultur auf dem Campus weiter zu stärken. Die nächste Pitching Night mit Investoren findet am Dienstag, den 15. Dezember 2026, statt.

Bildunterschrift: Bei der Pitching Night der Hochschule Worms präsentierten elf studentische Teams ihre Geschäftsideen vor Jury und Publikum – ganz im Stil von „Die Höhle der Löwen“. Fotograf / Marcel Mayer

Zuletzt aktualisiert am 29. Juni 2026, 13:55

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