Wiesloch – Golfen für die Gesundheit: Golfclub Hohenhardter Hof e.V. setzt Zeichen für Brustkrebs-Früherkennung in Wiesloch-Baiertal

Wiesloch / Metropolregion Rhein-Neckar – Am 9. Juli 2026 ist Pink die Farbe auf dem Platz des Golfclub Wiesloch Hohenhardter Hof e.V.. Der Club ist damit Teil einer der größten Charity-Golfinitiativen Deutschlands: Die bundesweite Pink Ribbon Damentag-Serie von Awareness Deutschland setzt damit ein sichtbares Zeichen für mehr Aufmerksamkeit rund um das Thema Brustkrebs-Früherkennung.

Die pinke Schleife ist das internationale Zeichen für Brustkrebs. Von März bis Oktober engagieren sich auch 2026 wieder über 110 Golfclubs in ganz Deutschland. Damit ist die Pink Ribbon Damentag-Serie seit vielen Jahren fester Bestandteil des deutschen Golfkalenders. Tausende Spielerinnen schlagen ab – manche bereits seit mehr als zehn Jahren.

Sport trifft gesellschaftliche Verantwortung

Mit ihrem Turnier holen die Damen des Golfclub Wiesloch Hohenhardter Hof e.V. ein bundesweit relevantes Gesundheitsthema direkt in die Region. Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen – jede achte Frau erkrankt im Laufe ihres Lebens. Allein in Deutschland werden jährlich rund 70.000 Neuerkrankungen festgestellt.

Gleichzeitig gilt: Je früher Brustkrebs erkannt wird, desto besser sind die Heilungschancen. Genau hier setzt die Initiative von Awareness Deutschland an – mit Information, Sichtbarkeit und persönlichem Engagement. Regelmäßige Bewegung kann zudem das individuelle Erkrankungsrisiko um bis zu 20 Prozent senken. Golf steht damit nicht nur symbolisch für Aktivität und Gemeinschaft, sondern auch für einen gesundheitsbewussten Lebensstil.

Mit ihrem Startgeld unterstützen die Teilnehmerinnen die Aufklärungsarbeit der Initiative die.pink.Charity von Awareness Deutschland. Die Spenden kommen unter anderem dem Projekt Pink Kids zugute, das Jugendliche unterstützt, deren Eltern an Krebs erkrankt sind.

Details zum Turnier im Golfclub Wiesloch Hohenhardter Hof e.V.

Datum: 9. Juli 2026

Beginn: 12:30 Uhr

Austragungsort: Golfclub Wiesloch Hohenhardter Hof e.V., Hohenhardter Hof 1, 69168 Wiesloch-Baiertal

Gäste sind herzlich willkommen

Charity-Golf bewegt etwas

Die Pink Ribbon Damentag-Serie lebt vom Zusammenschluss zwischen Golfclubs, regionalen Medien und der Kommunikationsinitiative die.pink.Charity. „Ziel ist es, möglichst viele Menschen über die Chancen der Früherkennung zu informieren – ganzjährig und über den Brustkrebsmonat Oktober hinaus“, erklärt Matthias Schafhauser, Geschäftsführer der Awareness Deutschland. „Was die Golfclubs für die Wahrnehmung und Enttabuisierung von Brustkrebs in Deutschland getan haben, ist beeindruckend.“

Analog dazu spielen viele Herren die Blue Ribbon Golf-Serie für die häufigste Krebserkrankung bei Männern und setzen ein Zeichen für die Prostatakrebs-Früherkennung. Einige Clubs verbinden die beiden Themen und setzen an einem Tag mit einem Pink & Blue Ribbon Golf-Turnier ein Zeichen für Frauen- und Männergesundheit.

Über Golfclub Wiesloch Hohenhardter Hof e.V.

„Die Lage: Golfen mit Aussicht. Unser vom Bundesverband Golfanlagen mit vier Sternen Superior ausgezeichneter „First Class“-Platz liegt eingebettet in die sanften Hügel des Kraichgaus – mitten im Grünen und gleichzeitig zentral in der Metropolregion Rhein-Neckar und bestens erreichbar. Herzstück der 27-Loch-Anlage ist das historische Hofgut Hohenhardt. Die spannende Topografie des Platzes stellt Golfer jeder Spielstärke vor immer neue Herausforderungen und bietet einmalige Ausblicke. Die Atmosphäre: Unkompliziertes Spielvergnügen. Nette Menschen, entspannte Atmosphäre, perfekter Service – hier fühlt sich Golfen an wie ein Ferientag auf dem Land. Dabei steht stets das Spielvergnügen im Vordergrund. Frei nach dem Motto: Golfen macht ganz einfach Spaß und jeder kann Golf anfangen.

Die Natur: Mittendrin. Golfen, das bedeutet auch: Natur erleben. Diese Natur in ihrer Schönheit und Vielfalt zu bewahren, ist unser erklärtes Ziel. Wir nehmen deshalb als eine der wenigen Golfanlagen im Rhein Neckar Gebiet Teil am Programm „Golf und Natur“ des Deutschen Golfverbandes und sind in diesem Rahmen als naturfreundliche und umweltbewusste Golfanlage zertifiziert. Neugierig? Dann schauen Sie doch einfach mal vorbei. Sie sind herzlich willkommen!“ www.golf-hohenhardt.de

Über die Awareness Deutschland gGmbH

Früherkennung kann Leben retten – dieses Bewusstsein steht im Mittelpunkt der Arbeit der Awareness Deutschland gGmbH. Als gemeinnützige Organisation setzt sie sich für ein bewusstes und offenes Miteinander im Umgang mit dem Thema Krebs ein — insbesondere Brust- und Prostatakrebs (die.pink.Charity und die.blue.Charity). Ziel ist es, Wissen über Chancen der Früherkennung zu vermitteln, Menschen in ihrer Selbstfürsorge zu stärken und Betroffene mit ihren Familien zu begleiten. Prävention durch Vorsorgeuntersuchungen, gesunde Ernährung und Bewegung steht dabei besonders im Fokus. Mit Sitz in Würzburg ist die Awareness bereits seit 2013 deutschlandweit aktiv.

Über die.pink.Charity

die.pink.Charity ist eine Initiative der Awareness Deutschland gGmbH und setzt sich seit 2010 für Aufklärung und Aufmerksamkeit im Umgang mit Brustkrebs ein. Ziel ist es, das Bewusstsein für diese häufigste Krebsart bei der Frau und die Bedeutung der Früherkennung zu stärken. Die Initiative richtet sich ganzjährig sowohl an gesunde Frauen, um über Vorsorge und Risikoreduktion zu informieren, als auch an Betroffene, ihre Familien und ihr Umfeld.

Zahlen und Fakten zu Brustkrebs

Brustkrebs gehört mit mehr als einer Million Diagnosen jährlich weltweit zu den häufigsten Krebserkrankungen.

In Deutschland erkrankt etwa eine von acht Frauen im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs.

Brustkrebs ist die häufigste Krebsart und zugleich die häufigste Krebstodesursache bei Frauen.

Jährlich sterben in Deutschland rund 18.500 Frauen an Brustkrebs, die 10-Jahres-Überlebensrate liegt aktuell bei etwa 83 Prozent.

Quelle: Krebs in Deutschland für 2021–2023. Zentrum für Krebsregisterdaten (ZfKD) im Robert Koch-Institut. Berlin: RKI; 2025.

Quelle: Awareness Deutschland

gemeinnützige GmbH

Zuletzt aktualisiert am 29. Juni 2026, 13:42