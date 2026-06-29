Weinheim – Mr. Rabbit and Mrs. Bear – Mehrsprachiges Vorlesen in der Bibliothek

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitag, 3. Juli, findet um 15 Uhr in der Stadtbibliothek das nächste „Mehrsprachige Vorlesen“ statt. Vorgelesen wird das Bilderbuch „Herr Hase und Frau Bär“ in deutscher und englischer Sprache im Wechsel. Darum geht es: Frau Bär mag es gemütlich. Herr Hase ist ausgesprochen ordentlich. Kann eine solche Hausgemeinschaft gut gehen? Nun ja, denn unterschiedliche Gepflogenheiten können durchaus

auch ihren Vorteil haben …

Ziel ist es, Kindern die Freude am Lesen näherzubringen und gleichzeitig die sprachliche und kulturelle Vielfalt in unserer Gesellschaft zu feiern. „Mehrsprachiges Vorlesen“ möchte zeigen: Sprache verbindet – und Vorlesen schafft Nähe, Verständnis und Neugier für andere Lebenswelten.

Anschließend dürfen die Kinder gemeinsam basteln.

Die Veranstaltungsreihe ist eine Kooperation zwischen dem Bildungsbüro Weinheim / Integration Central, dem Mehrgenerationenhaus und der Stadtbibliothek. Alle Kinder ab 4 Jahren sind herzlich eingeladen, der Eintritt ist frei, eine Voranmeldung ist nicht nötig. Am 3. Juli ist die letzte Veranstaltung dieser Art vor der Sommerpause.

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 29. Juni 2026, 13:27