Weinheim – Leitungsarbeiten nach Stromausfall – Verkehrsbeeinträchtigungen in Lützelsachsen und Hohensachsen

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Aufgrund des Stromausfalls am vergangenen Samstag in den Weinheimer Ortsteilen Lützelsachsen und Hohensachsen sind kurzfristig notwendige Leitungsarbeiten erforderlich.

Die Arbeiten werden im Bereich der Weinheimer Straße auf Höhe der Kreuzung Muckensturmer Straße durchgeführt. Während der Maßnahme ist die Straße nur einspurig befahrbar, sodass es zu Verkehrsbehinderungen kommen kann.

Die Leitungsarbeiten beginnen am Dienstag, 30. Juni, um 07:00 Uhr und werden voraussichtlich bis Mittwoch, 01. Juli, 17:00 Uhr abgeschlossen sein.

Quelle: Stadtwerke Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 29. Juni 2026, 16:04