Viernheim – Unfallflucht nach Ausparken am Waldschwimmbad

Viernheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) – Am Dienstag, den 23.06.2026 ereignete sich im Zeitraum von 18:30 Uhr bis 20:15 eine Verkehrsunfallflucht im Bereich des Waldschwimmbades in Viernheim dortige Industriestraße .

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen grauen Smart Forfour im Bereich der rechten vorderen Beifahrertür, sowie am rechten vorderen Radlauf.

Durch den Zusammenstoß entstanden Lackkratzer an dem geparkten PKW Smart.

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sein Pflichten als Fahrzeugführer nachzukommen. Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206/9440-0 entgegen.

Quelle:

Polizeipräsidium Südhessen

Zuletzt aktualisiert am 29. Juni 2026, 00:57