Speyer – Tagesordnung Seniorenbeiratssitzung am 9. Juli

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Einladung in den Maulbronner Hof 1a zur Sitzung des Seniorenbeirates der Stadt Speyer in der Amtsperiode 2024 – 2029, für alle Mitglieder und deren Stellvertretungen am Donnerstag, 09. Juli 2026, 13.30 Uhr in den Veranstaltungsraum des Seniorenbüros im Maulbronner Hof 1a.
Tagesordnung:
Begrüßung
Protokolle
Tagesordnung
1. Infos vom Vorstand und den Arbeitsgruppen (Soziales & Kultur / Digitalisierung &
Stadtentwicklung, Stadtklima, Umwelt / Verkehr & Mobilität / Öffentlichkeitsar-
beit)
Strukturbesprechung und Festlegung des weiteren Vorgehens: Weiterarbeit mit
den AGs; Fotobesprechung für die Öffentlichkeitsarbeit, Rückblick Bevölkerungs-
schutztag
2. Der Verein der Freunde und Förderer des Seniorenbüros Speyer e.V. stellt sich
vor: Austausch mit dem Seniorenbeirat
3. Verschiedenes
Ich freue mich, wenn viele Mitglieder und deren Stellvertretungen sowie beratende Mitglie-
der zu der Sitzung kommen.
Wichtig
Bitte melden Sie sich im Seniorenbüro ab, wenn Sie nicht teilnehmen können:
E-Mail: seniorenbuero@stadt-speyer.de oder Tel. 06232 14-2661.
Quelle: Stadt Speyer
Zuletzt aktualisiert am 29. Juni 2026, 13:46