Speyer – Tagesordnung Seniorenbeiratssitzung am 9. Juli

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Einladung in den Maulbronner Hof 1a zur Sitzung des Seniorenbeirates der Stadt Speyer in der Amtsperiode 2024 – 2029, für alle Mitglieder und deren Stellvertretungen am Donnerstag, 09. Juli 2026, 13.30 Uhr in den Veranstaltungsraum des Seniorenbüros im Maulbronner Hof 1a.

Tagesordnung:

Begrüßung

Protokolle

Tagesordnung

1. Infos vom Vorstand und den Arbeitsgruppen (Soziales & Kultur / Digitalisierung &

Stadtentwicklung, Stadtklima, Umwelt / Verkehr & Mobilität / Öffentlichkeitsar-

beit)

Strukturbesprechung und Festlegung des weiteren Vorgehens: Weiterarbeit mit

den AGs; Fotobesprechung für die Öffentlichkeitsarbeit, Rückblick Bevölkerungs-

schutztag

2. Der Verein der Freunde und Förderer des Seniorenbüros Speyer e.V. stellt sich

vor: Austausch mit dem Seniorenbeirat

3. Verschiedenes

Ich freue mich, wenn viele Mitglieder und deren Stellvertretungen sowie beratende Mitglie-

der zu der Sitzung kommen.

Wichtig

Bitte melden Sie sich im Seniorenbüro ab, wenn Sie nicht teilnehmen können:

E-Mail: seniorenbuero@stadt-speyer.de oder Tel. 06232 14-2661.

Quelle: Stadt Speyer

Zuletzt aktualisiert am 29. Juni 2026, 13:46