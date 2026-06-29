Speyer – Sperrung des Parkplatzes Festplatz aufgrund von Stellplatzeinzeichnungen für das Brezelfest 2026

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Dienstag, 30. Juni 2026, kann der Festplatz aufgrund von Stellflächenaufzeichnungen für die Schaustellendenbetriebe des Brezelfests nicht als Parkfläche genutzt werden.

Die Sperrung wird im Laufe des Tages, nach Beendigung der Markierungsarbeiten, aufgehoben.

Wetterbedingt kann sich die Maßnahme gegebenenfalls auch auf Mittwoch, 1. Juli 2026, verschieben.

Parkplatzsuchende werden gebeten, auf den gegenüberliegenden Parkplatz Naturfreundehaus auszuweichen. Dieser steht auch Monats- und Jahresparkscheininhabenden zur Verfügung.

Quelle: Stadt Speyer

Zuletzt aktualisiert am 29. Juni 2026, 09:59