Speyer – Sommer am Dom – Welterbestätte lädt zur Erfrischung und Erkundung ein

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – In Rheinland-Pfalz haben die Sommerferien begonnen. Der Speyerer Dom ist für Besucher aus Nah und Fern das ideale Ausflugsziel. Hier kann man sowohl konsumfrei in der Kühle des Kirchenschiffs in einer Bank sitzen als auch auf Erkundungstour durch die fast 1000-jährige Geschichte des Gebäudes gehen. Mit viel oder wenig Zeit, als Paar oder Familie, im Erholungs- oder Aktivurlaub – für jeden gibt es hier das passende Angebot.

Kühle dank dicker Mauern

An schwülen Sommertagen, wie sie in der Rheinebene nicht selten sind, ist der Dom eine kühle Zufluchtsstätte. Um die 23 Grad herrschen dort im Hauptschiff. Wer es noch kühler mag, der geht in die Krypta. In der Unterkirche sind es derzeit noch angenehme 17 Grad. Ein Besuch dort lohnt sich jedoch nicht allein wegen der angenehmen Temperaturen. Die Krypta gilt mit ihrer klaren geometrischen Gliederung als einer der schönsten Räume des Mittelalters. Geschichtshungrige gelangen von ihr aus zur Gruft der Kaiser und Könige.

Wem etwa nach mehr Bewegung zumute ist, der kann die rund 300 Stufen zur Aussichtsplattform erklimmen. Netter Nebeneffekt: In 60 Meter Höhe weht immer ein angenehmes Lüftchen. Von dort oben kann man sich zudem einen Überblick über die gesamte Umgebung verschaffen oder einfach den herrlichen Blick über Speyer und auf den Dom genießen.

Der Dom für Familien

Familien profitieren von ermäßigten Familientickets für die Krypta und den Aufstieg zum Turm. Kostenfrei ist an den Kassen ein kleines Dom-Quiz erhältlich, das spielerisch zu einer spannenden Entdeckungsreise durch den Dom anleitet.

Ein besonderes Angebot ist die Dom-Rallye „City & Quest Kaiserdom“. Die Teilnehmer dieser modernen Form der Schnitzeljagd werden mit einer App durch den Dom navigiert. Hier sind mittels in einer Tasche befindlicher Hilfsmittel knifflige Rätsel zu lösen. Hier ist echter Teamgeist gefragt.

Zur klassischen Erkundung lädt der Audioguide durch den Dom ein, den es auch in einer Variante speziell für Kinder gibt.

Domführungen

Samstags um 11 Uhr findet eine öffentliche Domführung statt. Treffpunkt ist die Dom-Info im südlichen Domgarten. Dort sind am selben Tag auch die Tickets erhältlich. Größere Gruppen können mit etwa 10 Tagen Vorlauf eine Domführung in deutscher, englischer, französischer, italienischer, spanischer, schwedischer oder niederländischer Sprache buchen.

Vom 1. bis 16. August gibt es einen ganz besonderen Service: Dann bieten Studierende im Rahmen eines Freiwilligenprogramms der ökumenischen Organisation ARC täglich außer mittwochs spontan persönliche Führungen für kleine Gruppen an. Die jungen Leute kommen aus verschiedenen europäischen Ländern und können den Dom in ihrer Landessprache erklären.

Hochfest Mariä Himmelfahrt

Am 15. August feiern der Dom und das Bistum das Hochfest Mariä Himmelfahrt. Da der Dom der Gottesmutter geweiht ist, ist dieser Tag von besonderer Bedeutung für die Kathedrale. Den ganzen Tag über finden hier Gottesdienste statt. Besonders stimmungsvoll ist die Marienfeier mit Lichterprozession am Abend. Eine Besichtigung ist an diesem Tag von 12 Uhr bis 16 Uhr und von 17.30 Uhr bis 19 Uhr möglich.

Heiligengedenken

In die Sommermonate fallen die Gedenktage von fünf Heiligen, die mit dem Dom in besonderer Beziehung stehen. Am 28. Juli ist der Gedenktag des heiligen Benno von Osnabrück. Unter Heinrich IV. gestaltete er den Dom so um, wie man ihn heute kennt. Der heilige Papst Stephan ist im Dom durch seine Kopfreliquie des Heiligen präsent. Kaiser Heinrich III. brachte sie aus Jerusalem mit. Gedenktag des heiligen Stephan ist der 2. August. Der heilige Bernhard von Clairvaux besuchte am 27. Dezember 1146 den Dom. Am 20. August ist sein Festtag. Darstellungen dieser Heiligen gibt es auf verschiedenen Portalen und auf den Fresken von Johann Baptist Schraudolph im Kaisersaal über der Vorhalle.

Im August werden am Dom die Gedenktage von zwei heiligen Frauen gefeiert: die heilige Afra am 7.8. und die heilige Edith Stein am 9.8. Die heilige Afra war eine frühchristliche Märtyrerin, ihr ist die Kapelle auf der Nordseite geweiht. Edith Stein stammte aus einer jüdischen Familie, ließ sich als Erwachsene taufen und wurde im Dom gefirmt. In der Zeit des Nationalsozialismus wurde Edith Stein zum Opfer des Holocaust. Eine Büste in der Taufkapelle und eine Reliquie in der darüber liegenden Reliquienkapelle erinnern an sie.

Bildunterschriften:

Ansichten der Domtürme © Domkapitel Speyer, Foto: Klaus Landry

Die Krypta des Doms © Domkapitel Speyer, Foto: Klaus Landry

Der Sommer am Dom zu Speyer im Überblick

Öffnungszeiten Dom

werktags April bis Oktober 9-19 Uhr

sonntags 11:30-17:30 Uhr

Die Krypta öffnet und schließt eine Viertelstunde nach bzw. vor den regulären Öffnungszeiten.

Einschränkungen auf Grund von Gottesdiensten oder Konzerten sind möglich.

Öffnungszeiten Turm und Kaisersaal

werktags April bis Oktober 10-17 Uhr

sonntags 12-17 Uhr

Einschränkungen auf Grund von Gottesdiensten oder Konzerten sind möglich.

Hochfest der Kathedrale

15. August – Patrozinium Mariä Himmelfahrt

10:00 Uhr – Pontifikalamt

16:30 Uhr – Pontifikalvesper

20:30 Uhr – Andacht und Lichterprozession

Besichtigung möglich von 12 Uhr bis 16 Uhr und von 17.30 Uhr bis 19 Uhr

Aktuelle Informationen:

www.dom-zu-speyer.de

Quelle: Bistum Speyer

Zuletzt aktualisiert am 29. Juni 2026, 13:07