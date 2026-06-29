Sinsheim – Regionalität, Saisonalität und Frische – Kindergartenkinder entdecken den Wochenmarkt

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Sinsheimer Wochenmarkt bietet ein frisches regionales Warenagebot von Obst und Gemüse über Backwaren bis zu Käse, Fisch und Fleischwaren.

Jeden Mittwoch und Samstag findet der Wochenmarkt in Sinsheim auf dem Burgplatz statt. Für viele Menschen ist der Einkauf auf einem Wochenmarkt ein besonderes Vergnügen. Zum einen wegen des frischen Warenangebots und der freundlichen Beratung durch die Verkäufer, zum anderen bereitet es Vergnügen, zwischen den Marktständen zu flanieren und hier und dort ein Schwätzchen zu halten. Märkte beleben die Innenstadt und sind „Frequenzbringer“, von denen der Einzelhandel insgesamt profitieren kann.

Um den Sinsheimer Wochenmarkt bei Kindern und

Um den Sinsheimer Wochenmarkt bei Kindern und ihren Familien weiter in den Fokus zu rücken und das Bewusstsein für gesunde Ernährung sowie regionale und saisonale Angebote schon im Kindergartenalter zu schärfen, hat die Stadt Sinsheim in Kooperation mit der AOK Sinsheim Kinder der städtischen Kindertageseinrichtungen zum zweiten Mal zu einem Besuch auf dem Wochenmarkt eingeladen.

An insgesamt vier Mittwochen im Mai und Juli besuchte jeweils ein Kindergarten aus der Kernstadt den Sinsheimer Wochenmarkt. Zu Beginn wurde den Kindern von Mitarbeitern der Stadtverwaltung mithilfe einer Präsentation Wissenswertes zum Wochenmarkt und den Produkten vermittelt. Beim anschließenden Erkunden der Stände der Markthändler staunten die Kinder über die Vielfalt des Wochenmarktes. Zum Abschluss gab es für jedes Kind eine Brotdose und ein Malbuch der AOK, sowie ein eigens angefertigtes Malbuch der Stadtverwaltung über den Wochenmarktbesuch und natürlich auch Leckereien der Markthändler für ein gesundes Frühstück im Kindergarten.

Aufgrund der positiven Resonanz ist für das kommende Jahr geplant, die Aktion zu wiederholen.

Bild (Kath. Kindergarten St. Michael): Zum Einstig des Besuches auf dem Wochenmarkt wurde Wissenswertes über Regionalität und die Produkte des Wochenmarkts vermittelt.

Quelle: Stadt Sinsheim

Zuletzt aktualisiert am 29. Juni 2026, 13:12