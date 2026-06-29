  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Besuch des Wochenmarkts
29.06.2026, 13:12 Uhr

Sinsheim – Regionalität, Saisonalität und Frische – Kindergartenkinder entdecken den Wochenmarkt

Besuch des WochenmarktsSinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Sinsheimer Wochenmarkt bietet ein frisches regionales Warenagebot von Obst und Gemüse über Backwaren bis zu Käse, Fisch und Fleischwaren.
Jeden Mittwoch und Samstag findet der Wochenmarkt in Sinsheim auf dem Burgplatz statt. Für viele Menschen ist der Einkauf auf einem Wochenmarkt ein besonderes Vergnügen. Zum einen wegen des frischen Warenangebots und der freundlichen Beratung durch die Verkäufer, zum anderen bereitet es Vergnügen, zwischen den Marktständen zu flanieren und hier und dort ein Schwätzchen zu halten. Märkte beleben die Innenstadt und sind „Frequenzbringer“, von denen der Einzelhandel insgesamt profitieren kann.
Um den Sinsheimer Wochenmarkt bei Kindern und

Um den Sinsheimer Wochenmarkt bei Kindern und ihren Familien weiter in den Fokus zu rücken und das Bewusstsein für gesunde Ernährung sowie regionale und saisonale Angebote schon im Kindergartenalter zu schärfen, hat die Stadt Sinsheim in Kooperation mit der AOK Sinsheim Kinder der städtischen Kindertageseinrichtungen zum zweiten Mal zu einem Besuch auf dem Wochenmarkt eingeladen.

An insgesamt vier Mittwochen im Mai und Juli besuchte jeweils ein Kindergarten aus der Kernstadt den Sinsheimer Wochenmarkt. Zu Beginn wurde den Kindern von Mitarbeitern der Stadtverwaltung mithilfe einer Präsentation Wissenswertes zum Wochenmarkt und den Produkten vermittelt. Beim anschließenden Erkunden der Stände der Markthändler staunten die Kinder über die Vielfalt des Wochenmarktes. Zum Abschluss gab es für jedes Kind eine Brotdose und ein Malbuch der AOK, sowie ein eigens angefertigtes Malbuch der Stadtverwaltung über den Wochenmarktbesuch und natürlich auch Leckereien der Markthändler für ein gesundes Frühstück im Kindergarten.

Aufgrund der positiven Resonanz ist für das kommende Jahr geplant, die Aktion zu wiederholen.

Bild (Kath. Kindergarten St. Michael): Zum Einstig des Besuches auf dem Wochenmarkt wurde Wissenswertes über Regionalität und die Produkte des Wochenmarkts vermittelt.

Quelle: Stadt Sinsheim

Zuletzt aktualisiert am 29. Juni 2026, 13:12

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      