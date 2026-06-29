Schifferstadt – Stadtkasse am 1. Juli geschlossen – Fachbereich 2 am Freitag, 3. Juli ab 10:30 Uhr nicht mehr besetzt

Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadtverwaltung informiert: Die Stadtkasse der Stadtverwaltung ist am kommenden Mittwoch, 1. Juli nicht besetzt. Grund hierfür sind dringende Arbeiten in den entsprechenden Büroräumen.
Des Weiteren ist der Fachbereich 2 Bauen und Umwelt ist am Freitag, 3. Juli aufgrund einer internen Veranstaltung ab 10:30 Uhr nicht mehr besetzt. Unter den Fachbereich 2 fallen die Referate Stadtplanung und Klimaschutz, Grundstücksverwaltung, Tiefbau und Hochbau.
Die Stadtverwaltung bittet um Rücksichtnahme.
Text: Stadtverwaltung Schifferstadt
Zuletzt aktualisiert am 29. Juni 2026, 13:14