Neckar-Odenwald-Kreis – Veranstaltungshinweis – Regional genießen, Landwirtschaft erleben

Neckar-Odenwald-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Naturpark-Hofgenuss lädt zu besonderen Genussmomenten im Neckartal-Odenwald ein

Wie schmeckt eigentlich unsere Region – direkt dort, wo Lebensmittel entstehen? Genau das erleben Gäste beim „Naturpark-Hofgenuss“. Die neue Veranstaltungsreihe des Naturparks Neckartal-Odenwald verbindet regionale Küche, echte Einblicke in die Landwirtschaft und besondere Orte mitten in der Natur. Von Juli bis September öffnen verschiedene Höfe ihre Türen und laden dazu ein, Landwirtschaft auf genussvolle Weise kennenzulernen.

Unter dem Motto „Regional genießen & Landwirtschaft erleben“ stehen hochwertige Lebensmittel aus der Region ebenso im Mittelpunkt wie die Menschen dahinter. Gäste lernen Höfe, Produktionsweisen und regionale Besonderheiten direkt vor Ort kennen und erleben die Vielfalt der Landwirtschaft im Naturpark Neckartal-Odenwald.

Die Veranstaltungsreihe bietet unterschiedliche Formate: von einer Eselstour mit Picknick über einen Kochkurs bis zum leckeren Mittagessen. Zu den teilnehmenden Höfen gehören unter anderem der Heinrich Hof in Obrigheim mit einem Kochkurs am 12. Juli (leider bereits ausgebucht), Kubachs Speisepilze in Rosenberg-Sindolsheim, mit einem Mittagessen am 12.07.2026 ab 14 Uhr, sowie Esel- und Picknicktouren mit Natur- und Bauernhofpädagogin Larissa Bender in Elztal-Auerbach am 15.08.2026 und am 12.09.2026 jeweils von 16:30 Uhr bis 19 Uhr.

„Mit dem Naturpark-Hofgenuss möchten wir Menschen und Region auf besondere Weise zusammenbringen. Wer einen Hof besucht, erlebt nicht nur gutes Essen, sondern auch die Leidenschaft und Arbeit hinter den Produkten“, so Michaela Kahl vom Naturpark Neckartal-Odenwald. Bei allen Veranstaltungen stehen Regionalität, Qualität und Nachhaltigkeit im Mittelpunkt. Verarbeitet werden überwiegend Produkte aus dem Naturpark Neckartal-Odenwald und dem Odenwald.

Der Naturpark-Hofgenuss richtet sich an Genießer*innen, Familien und Ausflugsgäste, die ihre Region neu entdecken möchten – mit Zeit zum Genießen, Austauschen und Erleben.

Weitere Informationen, auch zur dringend erforderlichen Anmeldung unter https://www.naturpark-neckartal-odenwald.de/geniessen/naturpark-hofgenuss/.

Quelle: Naturpark Neckartal-Odenwald e.V.

Zuletzt aktualisiert am 29. Juni 2026, 11:14