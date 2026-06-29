Mutterstadt / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – In Mutterstadt ist es am heutigen Tag zu einem Stromausfall gekommen. Zahlreiche Haushalte und Betriebe sind derzeit von der Unterbrechung der Stromversorgung betroffen.

Die Ursache des Ausfalls ist nach aktuellem Stand noch unklar. Ob der Stromausfall das gesamte Ortsgebiet oder nur einzelne Bereiche betrifft, ist derzeit ebenfalls nicht bekannt.

Anwohner müssen mit Einschränkungen rechnen. Betroffen sein können unter anderem Ampelanlagen, Telefon- und Internetverbindungen sowie elektrische Einrichtungen in Haushalten und Unternehmen. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, im Bereich ausgefallener Ampeln besonders vorsichtig zu fahren.

Der zuständige Netzbetreiber arbeitet nach ersten Informationen bereits an der Behebung der Störung, um die Stromversorgung schnellstmöglich wiederherzustellen.

MRN-News beobachtet die Lage und wird über neue Erkenntnisse zur Ursache, zum Ausmaß sowie zur voraussichtlichen Dauer des Stromausfalls berichten.

Stand: Erstmeldung

Zuletzt aktualisiert am 29. Juni 2026, 21:10