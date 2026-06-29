Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Ein Stromausfall hat am Montagabend Teile der Mannheimer Innenstadt lahmgelegt. Betroffen waren seit etwa 18:45 Uhr die Bereiche Q3 bis Q7 sowie P7.

Nach Angaben des Netzbetreibers waren insgesamt zehn Ortsnetzstationen von der Störung betroffen. Besonders Auswirkungen hatte der Ausfall auf das Gewerbe, da sich in dem betroffenen Bereich zahlreiche Geschäfte, Gastronomiebetriebe und Unternehmen befinden. Haushalte waren hingegen vergleichsweise weniger betroffen.

Die Techniker arbeiteten mit Hochdruck an der Behebung der Störung. Gegen 20:30 Uhr konnten auch die beiden letzten Ortsnetzstationen wieder in Betrieb genommen werden. Damit waren alle betroffenen Kunden wieder vollständig mit Strom versorgt.

Als Ursache für den Stromausfall wurde ein defektes Stromkabel festgestellt. Nach der Reparatur konnte die Stromversorgung schrittweise wiederhergestellt werden.

Der Vorfall führte insbesondere bei den ansässigen Gewerbebetrieben zu vorübergehenden Einschränkungen. Weitere Störungen wurden nach Wiederherstellung der Stromversorgung zunächst nicht bekannt.

Quelle: MVV Netze

Zuletzt aktualisiert am 29. Juni 2026, 21:20