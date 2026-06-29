Mannheim / Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Am heutigen Montag kam es gegen 12:30 Uhr zu einem größeren Rettungs- und Sucheinsatz auf dem Rhein zwischen Mannheim und Ludwigshafen. Zahlreiche Einsatzkräfte suchten sowohl vom Wasser als auch aus der Luft nach einer oder mehreren vermissten Personen.

Nach Informationen von MRN-News, die mit einem Team vor Ort waren, beteiligten sich unter anderem die Wasserschutzpolizei Mannheim, die Feuerwehr Ludwigshafen, der Polizeihubschrauber sowie weitere Rettungsdienste an der umfangreichen Suchaktion.

Mehrere Einsatzboote fuhren den Rhein systematisch ab, während der Polizeihubschrauber den Fluss und die Uferbereiche aus der Luft kontrollierte. Die Suchmaßnahmen konzentrierten sich auf einen Abschnitt des Rheins zwischen Mannheim und Ludwigshafen.

Nach ersten Erkenntnissen wird derzeit vermutet, dass die Personen, die sich zuvor im Rhein befunden haben sollen, das Ufer eigenständig erreicht haben. Eine offizielle Bestätigung hierzu steht jedoch noch aus.

Die Einsatzkräfte arbeiteten eng zusammen, um den betroffenen Bereich möglichst schnell und umfassend abzusuchen. Die Suche dauerte über einen längeren Zeitraum an.

MRN-News wird nachberichten, sobald Polizei oder Rettungskräfte weitere Informationen zum Einsatzverlauf, möglichen Vermissten oder den Ergebnissen der Suchmaßnahmen veröffentlichen.

Quelle / Fotos: MRN-News / Vor Ort

Zuletzt aktualisiert am 29. Juni 2026, 16:27