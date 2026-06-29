Mannheim – Kallstadter Strasse nach Straßeneinbruch ab 30. Juni 2026 wieder freigegeben

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Kallstadter Straße wurde Mitte Juni ein Straßeneinbruch festgestellt. Nach Abschluss der Ursachenforschung kam heraus, dass der Schaden durch eine alte, bislang unbekannte Leitung verursacht wurde, die nicht mehr in Betrieb war. Die betroffene Stelle wurde umgehend abgesichert und die Kallstadter Straße in Fahrtrichtung Rollbühlstraße für den Verkehr gesperrt.

Die notwendigen Sanierungsarbeiten sind inzwischen erfolgreich abgeschlossen, die Leitung fachgerecht verschlossen und die Straßenoberfläche wiederhergestellt.

Am Dienstag, 30. Juni 2026, wird das Verkehrssicherungsunternehmen die Absicherungen und die Umleitungsbeschilderung zurückbauen. Anschließend wird die Kallstadter Straße wieder für den Verkehr freigegeben. Damit ist auch das Abbiegen von der Mannheimer Straße in die Kallstadter Straße möglich.

Der noch bestehende Straßeneinbruch in der Mannheimer Straße wird nun unmittelbar im Anschluss instandgesetzt.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 29. Juni 2026, 13:15