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260629 IHK Presseinfo Amtsantritt HGF Mathias Grimm
29.06.2026, 15:58 Uhr

Mannheim – Führungswechsel bei der IHK Rhein-Neckar – Mathias Grimm tritt am 1. Juli Amt an

260629 IHK Presseinfo Amtsantritt HGF Mathias GrimmMannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Mathias Grimm tritt am 1. Juli als Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar die Nachfolge von Dr. Axel Nitschke an, der zum gleichen Zeitpunkt nach 15 Jahren in den Ruhestand wechselt.

„Ich möchte die IHK mit ihren vier Standorten in Mannheim, Heidelberg und Mosbach noch stärker als Ort der Begegnung positionieren, wo Unternehmerinnen und Unternehmer zusammenkommen, sich austauschen, vernetzen, voneinander lernen. Wo aber auch über die Wirtschaft hinaus Austausch und Diskussionen stattfinden, mit politischen Entscheidungsträgern und gesellschaftlich relevanten Gruppen“, sagt Grimm.

Ein weiterer Schwerpunkt sei die digitale Transformation, sowohl mit Blick auf die Mitgliedsunternehmen als auch IHK-intern. „Wir müssen den Informations- und Beratungsbedarf unserer Mitglieder bedienen, gleichzeitig die eigene IT-Infrastruktur weiterentwickeln und die Kundenprozesse vollständig digitalisieren“, so der neue IHK-Hauptgeschäftsführer.

Mitte März 2026 hatte die IHK-Vollversammlung Grimm zum Nachfolger von Nitschke bestellt. IHK-Präsident Manfred Schnabel sagte damals bei der Vorstellung des Kandidaten: „Mathias Grimm hat in den vergangenen Jahren hervorragende Arbeit geleistet und die Zusammenarbeit mit ihm ist exzellent. Daher ist er im Ehrenamt, in der Mitgliedschaft und bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der IHK hoch angesehen und in der Region bestens vernetzt. Das sind ideale Voraussetzung für seine zukünftige Funktion.“

Zur Person

Mathias Grimm, Jahrgang 1967, ist am Bodensee und in Tauberbischofsheim aufgewachsen. Nach seinem Jura-Studium in Mannheim, Heidelberg und Montpellier hat Grimm als Anwalt gearbeitet, bevor er 1999 in der IHK begann und für eine Reihe unterschiedlicher Bereiche Verantwortung übernahm. Seit 2015 ist Grimm als kaufmännischer Geschäftsführer für die Bereiche Personal, Finanzen, Facility Management und interne Dienste verantwortlich, seit 2019 darüber hinaus stellvertretender Hauptgeschäftsführer.

Foto: Thomas Raffler/IHK Rhein-Neckar

Zuletzt aktualisiert am 29. Juni 2026, 15:58

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