Mannheim – Bilanz nach nächtlichen Schwerpunkt-Verkehrskontrollen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am späten Freitagabend, dem 26. Juni, führten Mitarbeiter des städtischen Ordnungsdienstes umfangreiche Verkehrskontrollen im innerstädtischen Bereich durch. Dabei ging es zum einen um die Kontrolle von Falschparkern, zum anderen um das Erfassen von Geschwindigkeitsüberschreitungen.

„Die Ergebnisse der Kontrollen bestätigen einmal mehr deren Notwendigkeit. Insbesondere die Zahlen unserer Geschwindigkeitsmessungen sind alarmierend. Es zeigt sich leider oft nicht nur ein rücksichtsloses, sondern vor allem auch ein zuhöchst sicherheitsgefährdendes Verhalten im Straßenverkehr“, bilanziert Sicherheitsbürgermeister Dr. Volker Proffen. „Wenn wir in einer Hauptdurchfahrtsstraße nachts Tempo 30 vorgeben, dann machen wir das, damit die Anwohnerinnen und Anwohner zu ihrer nächtlichen Ruhe kommen. Die dort aufgestellten Schilder sind deutlich erkennbar. Dass hier jemand mit über 170 km/h durchgerast ist, macht mich fassungslos.“

Gemessen wurde der Negativ-Rekord in Höhe von 173 km/h in der Untermühlaustraße in der Neckarstadt. Dort sind zum Lärmschutz statt tagsüber 50 km/h ab 22 Uhr nur noch 30 km/h zugelassen. Insgesamt wurden in diesem Bereich innerhalb von gut zwei Stunden 279 Geschwindigkeitsüberschreitungen gemessen, in 18 Fällen gibt es nun Fahrverbote.

Weitere Geschwindigkeitsmessungen wurden auch in der Schwetzingerstadt in der Reichskanzler-Müller-Straße durchgeführt. Dort sind 50 km/h erlaubt. Innerhalb von eineinhalb Stunden wurden dort 73 Verstöße gemessen, hier gibt es in vier Fällen ein Fahrverbot. Trauriger „Spitzenreiter“ war an diesem Messpunkt ein Auto mit 101 km/h, also doppelt so viel wie zugelassen.

Auch hinsichtlich unzulässig bzw. falsch abgestellter Fahrzeuge wurden am Freitagabend zahlreiche Verstöße erfasst: insgesamt gab es 159 Beanstandungen.

„Ich danke ganz ausdrücklich allen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die an der Schwerpunkt-Kontrollaktion mitgewirkt haben – und das an diesem Wochenende, an dem die Temperaturen auch während des Einsatzes abends und nachts noch im tropischen Bereich lagen. Jeder von Ihnen leistet mit seinem Engagement einen wichtigen Beitrag für die Sicherheit der Mannheimer Bürgerinnen und Bürger“, so Proffen abschließend.

Weitere abendliche und nächtlich Kontrollen im ruhenden und fließenden Verkehr sind bereits geplant.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 29. Juni 2026, 16:02