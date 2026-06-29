Mannheim – 3. Bauabschnitt der Gleiserneuerung Kaiserring-Friedrichsring endet planmäßig am 3. Juli

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Wie geplant wird die dritte Etappe der Gleiserneuerung Kaiserring-Friedrichsring am kommenden Wochenende beendet – und das Dank der großen Anstrengung der Mitarbeitenden der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) und der ausführenden Baufirmen, die trotz der ungewöhnlich großen und langanhaltenden Hitze Gleise gerichtet, gelegt und die Überfahrten sowie Überwege asphaltiert haben.

Für die Fahrgäste der rnv bedeutet das Ende der dritten Etappe ein vorübergehendes Ende der Stadtbahnumleitungen im Innenstadtbereich. Ab Samstag, 4. Juli 2026, wird die Haltestelle Kunsthalle wieder in Betrieb genommen. Damit fahren die Bahnen in den Quadraten wieder auf dem regulären Linienweg. Ebenso entfallen vorübergehend die Einschränkungen für den Individualverkehr. Für die Einrichtung der Baustelle war es notwendig, entlang des Kaiserrings jeweils eine Fahrspur und für wenige Tage auch die Gleisüberfahrt von der Kunststraße in Richtung Augustaanlage und Nationaltheater zu sperren.

Keine Einschränkungen im Sommer und Abschluss der Maßnahme

Ab dem 4. Juli werden die Bauarbeiten am Ring bis voraussichtlich 13. September planmäßig pausiert. Durch die Pause werden Baumaßnahmen an anderen Stellen im Gleisnetz ermöglicht, beispielsweise im Bereich Luzenberg und im linksrheinischen Verkehrsgebiet. Verkehrliche Einschränkungen durch die Baumaßnahme am Kaiser- und am Friedrichsring werden in dieser Zeit für Fahrgäste und für Teilnehmende des Individualverkehrs aufgehoben.

Voraussichtlich am 14. September gehen die Baumaßnahmen am Kaiserring im Bereich zwischen Kunsthalle und Tattersall weiter. Über betriebliche Änderungen und weitere verkehrliche Einschränkungen wird rechtzeitig informiert. Der Abschluss der gesamten Gleiserneuerung ist für den 6. November geplant.

Weitere Informationen sind unter www.rnv-online.de/ring26 zu finden. Alle Informationen über Umleitungswege und Verbindungsauskünfte gibt es außerdem in der rnv-Start.Info-App.

Quelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH

Zuletzt aktualisiert am 29. Juni 2026, 13:48