Ludwigshafen – Stadtwappen vom Dach des Würfelbunkers gehoben

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Die vorbereitenden Arbeiten zum Abriss des Würfelbunkers schreiten sichtbar voran, am Vormittag des 29. Juni 2026 wurde das Stadtwappen vom Dach gehoben. Zum Einsatz kamen dabei zwei Autokrane. Das Wappen soll später an den Ludwigstürmen einen neuen Platz erhalten.

Der rund 32 Meter hohe Würfelbunker wurde 1940 errichtet, er besteht aus einem Kellergeschoss, einem Erdgeschoss sowie sieben Obergeschossen. Die Außenwand hat eine Breite von bis zu zwei Meter. Das Bauwerk wurde 1992 mit vier Stahlträgern optisch erhöht und mit dem Stadtwappen versehen.

Der Abriss des Würfelbunkers steht im Zusammenhang mit den vorbereitenden Maßnahmen zum Rückbau des Nordbrückenkopfes, dem verbindenden Verkehrsknotenpunkt zwischen Hochstraße Nord und der Kurt-Schumacher-Brücke. Wo der Würfelbunker heute noch steht, werden erforderliche Stützwände der künftigen Helmut-Kohl-Allee sowie Widerlager der Zufahrtsbrücke zur Kurt-Schumacher-Brücke gebaut.

Quelle: Stadt Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 29. Juni 2026, 15:56