  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

29.06.2026, 15:59 Uhr

Ludwigshafen – Rheinuferfest: Verkehrsüberwachung sorgt für freie Rettungswege und sichere Veranstaltungsbereiche

Ludwigshafen /Metropolregion Rhein-Neckar – Während des Rheinuferfestes am vergangenen Wochenende hat die städtische Verkehrsüberwachung mit gezielten Kontrollen dazu beigetragen, die Sicherheit der zahlreichen Besucherinnen und Besucher zu gewährleisten. Im Fokus standen insbesondere die Freihaltung von Rettungswegen, Feuerwehrzufahrten sowie stark frequentierten Bereichen rund um den Platz der Deutschen Einheit und die Ludwigshafener Innenstadt.
Im Zeitraum von Donnerstag, 25. Juni, bis Sonntag, 28. Juni 2026, waren insgesamt 38 Hilfspolizistinnen und Hilfspolizisten der Verkehrsüberwachung im Einsatz. Dabei wurden 290 gebührenpflichtige Verwarnungen ausgesprochen. In 20 Fällen mussten Abschleppmaßnahmen angeordnet werden, weil Fahrzeuge Rettungswege oder sicherheitsrelevante Bereiche blockierten beziehungsweise erhebliche Behinderungen verursachten.
Die diesjährige Veranstaltung stand unter besonderen Rahmenbedingungen. Aufgrund der anhaltenden Hitze wurden einzelne Programmpunkte angepasst: So musste der Stadtlauf aus Gründen des Gesundheitsschutzes abgesagt werden, das Klassik-Open-Air der Deutschen Staatsphilharmonie begann später am Abend und zusätzlich fand in der Rhein-Galerie ein verkaufsoffener Sonntag statt. Dadurch kam es insbesondere in der Innenstadt zu einem erhöhten Besucheraufkommen.

Vor diesem Hintergrund konzentrierte sich die Verkehrsüberwachung auf Bereiche, in denen eine uneingeschränkte Erreichbarkeit für Rettungsdienste und Feuerwehr sowie sichere Wege für Fußgängerinnen und Fußgänger jederzeit gewährleistet sein mussten. Die überwiegende Mehrheit der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer hielt sich an die geltenden Verkehrs- und Parkregelungen. Dort, wo Verstöße die Sicherheit oder den Verkehrsfluss beeinträchtigten, mussten diese konsequent geahndet werden.
Die Stadt Ludwigshafen bedankt sich bei allen Besucherinnen und Besuchern, die mit rücksichtsvollem Verhalten zum sicheren Verlauf des Rheinuferfestes beigetragen haben. Gleichzeitig appelliert sie an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, auch bei zukünftigen Veranstaltungen die Verkehrsregelungen zu beachten und insbesondere Rettungswege sowie Feuerwehrzufahrten jederzeit freizuhalten. So leisten alle einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit im öffentlichen Raum.

Quelle: Stadt Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 29. Juni 2026, 15:59

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Juni 2026
    M D M D F S S
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  
﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      