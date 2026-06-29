Ludwigshafen – Rheinuferfest: Verkehrsüberwachung sorgt für freie Rettungswege und sichere Veranstaltungsbereiche

Ludwigshafen /Metropolregion Rhein-Neckar – Während des Rheinuferfestes am vergangenen Wochenende hat die städtische Verkehrsüberwachung mit gezielten Kontrollen dazu beigetragen, die Sicherheit der zahlreichen Besucherinnen und Besucher zu gewährleisten. Im Fokus standen insbesondere die Freihaltung von Rettungswegen, Feuerwehrzufahrten sowie stark frequentierten Bereichen rund um den Platz der Deutschen Einheit und die Ludwigshafener Innenstadt.

Im Zeitraum von Donnerstag, 25. Juni, bis Sonntag, 28. Juni 2026, waren insgesamt 38 Hilfspolizistinnen und Hilfspolizisten der Verkehrsüberwachung im Einsatz. Dabei wurden 290 gebührenpflichtige Verwarnungen ausgesprochen. In 20 Fällen mussten Abschleppmaßnahmen angeordnet werden, weil Fahrzeuge Rettungswege oder sicherheitsrelevante Bereiche blockierten beziehungsweise erhebliche Behinderungen verursachten.

Die diesjährige Veranstaltung stand unter besonderen Rahmenbedingungen. Aufgrund der anhaltenden Hitze wurden einzelne Programmpunkte angepasst: So musste der Stadtlauf aus Gründen des Gesundheitsschutzes abgesagt werden, das Klassik-Open-Air der Deutschen Staatsphilharmonie begann später am Abend und zusätzlich fand in der Rhein-Galerie ein verkaufsoffener Sonntag statt. Dadurch kam es insbesondere in der Innenstadt zu einem erhöhten Besucheraufkommen.

Vor diesem Hintergrund konzentrierte sich die Verkehrsüberwachung auf Bereiche, in denen eine uneingeschränkte Erreichbarkeit für Rettungsdienste und Feuerwehr sowie sichere Wege für Fußgängerinnen und Fußgänger jederzeit gewährleistet sein mussten. Die überwiegende Mehrheit der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer hielt sich an die geltenden Verkehrs- und Parkregelungen. Dort, wo Verstöße die Sicherheit oder den Verkehrsfluss beeinträchtigten, mussten diese konsequent geahndet werden.

Die Stadt Ludwigshafen bedankt sich bei allen Besucherinnen und Besuchern, die mit rücksichtsvollem Verhalten zum sicheren Verlauf des Rheinuferfestes beigetragen haben. Gleichzeitig appelliert sie an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, auch bei zukünftigen Veranstaltungen die Verkehrsregelungen zu beachten und insbesondere Rettungswege sowie Feuerwehrzufahrten jederzeit freizuhalten. So leisten alle einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit im öffentlichen Raum.

Quelle: Stadt Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 29. Juni 2026, 15:59