Ludwigshafen – Referendarin und Lernende legen Schulgarten an



Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Grüne Oase an der Berufsbildenden Schule Sozialwesen, Gesundheit und Hauswirtschaft.

Drei Klassen der Berufsfachschule 1 verwandeln im Rahmen des Biologieunterrichts eine brachliegende Grünfläche im Schulhof in einen blühenden Kräuter- und Gemüsegarten – und lernen dabei weit mehr als Botanik.

Was als Unterrichtseinheit im Themenfeld Ökologie begann, hat an der BBS Anna-Freud sichtbare Spuren hinterlassen – und das im wahrsten Sinne des Wortes: Seit März 2026 gestalten Schülerinnen und Schüler dreier Klassen der Berufsfachschule 1 (BF1) im Rahmen des Biologieunterrichts eine bislang ungenutzte Grünfläche auf dem Schulgelände zu einem lebendigen Schulgarten um.

Vom Klassenzimmer in die Erde

Das Projekt entstand aus dem Wunsch heraus, ökologische Zusammenhänge nicht nur theoretisch zu behandeln, sondern unmittelbar erfahrbar zu machen. Handlungsorientierung, Praxisnähe und forschendes Lernen standen dabei im Mittelpunkt – Grundsätze, die das Schulgarten-Projekt von Anfang an prägen. Gemeinsam mit ihrer Lehrkraft Hatice Alacaatli planten die Jugendlichen die Bepflanzung, bereiteten die Beete vor und legten mit eigenen Händen los.

Auf dem Programm stand eine vielfältige Kräuter- und Gemüseauswahl: Minze, Basilikum, Thymian, Schnittknoblauch, Majoran und Lavendel wurden ebenso eingepflanzt wie Erdbeeren – und wer noch etwas mehr wagen wollte, versuchte sich an Kohlrabi, Paprika, Zucchini, Kürbis und Feldsalat.

Teamarbeit, Schweiß und gemeinsamer Stolz

Die Arbeit im Garten verlangte Einsatz – und schweißte zusammen. Beete wurden freigeschaufelt, Trittsteine für einen Gehweg verlegt, Pflanzen gegossen und gehegt. Jede Schülerin und jeder Schüler übernahm Verantwortung für einen Teil des Ganzen. Das Ergebnis: ein gepflegter, bunt bepflanzter Schulgarten, auf den die Beteiligten sichtlich stolz sind.

„Im Schulgarten haben wir gemeinsam viele verschiedene Aufgaben übernommen. Unser Ziel war es, den Schulgarten schöner zu gestalten und zu lernen, wie Kräuter wachsen und gepflegt werden. Am Ende sah der Schulgarten viel besser aus.“

– Elis, BF1

„Besonders gefallen hat mir die Zusammenarbeit mit meinen Klassenkameraden. Jeder hat seinen Beitrag geleistet und gemeinsam konnten wir viel erreichen. Einige haben geschaufelt, andere eingepflanzt und andere die Pflanzen gegossen.“

– Nilsu, BF1

Mehr als grüne Daumen: Wissen für das Leben

Neben dem handwerklichen Können – vom richtigen Einpflanzen bis zum Anlegen eines Beetes – erwarben die Schülerinnen und Schüler ein breites Wissen über Pflanzen und Gartenwerkzeuge. Umweltbildung und Lebensnähe sind dabei keine abstrakten Konzepte geblieben, sondern wurden im wahrsten Sinne des Wortes erfahrbar gemacht.

„Ich kenne nun alle Namen der Gartenwerkzeuge und vieler Kräuter. Ich weiß nun, wie man Pflanzen einpflanzt, ein Beet pflegt und gestaltet.“

– Lena, BF1

Die Schule hofft, den Schulgarten langfristig als festen Bestandteil des Biologieunterrichts zu verankern – und damit nachfolgenden Klassen die Möglichkeit zu geben, das Beet weiterzupflegen und weiterzuentwickeln.

Quelle: Katrin Griem (pädagogische Leitung der BBS SGH Ludwigshafen)

Zuletzt aktualisiert am 29. Juni 2026, 10:02